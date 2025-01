La canción de Taylor Swift, “The Smallest Man Who Ever Lived”, experimentó un notable aumento en popularidad el día de la toma de posesión del expresidente Donald Trump. Según datos de Spotify, el tema alcanzó 635,873 reproducciones el lunes 20 de enero, representando un aumento del 129.30 % con respecto a los días anteriores.

Este incremento coincidió con la entrada de Trump a la presidencia y generó especulaciones sobre su significado. Aunque la canción nunca se consideró relacionada con Trump, su auge refleja cómo los fans, conocidos como Swifties, utilizan la música de la cantante como banda sonora de los eventos actuales.

Contexto detrás del éxito

Swift, quien ha sido crítica de Trump en el pasado, respaldó públicamente a Kamala Harris en septiembre, lo que desencadenó una respuesta airada del entonces candidato a presidente en su plataforma Truth Social, con el mensaje:

“¡ODIO A TAYLOR SWIFT!”

La popularidad de “The Smallest Man Who Ever Lived” también ha sido atribuida a la especulación de que podría estar inspirada en su fugaz relación con Matty Healy, cantante de The 1975. Healy respondió al respecto diciendo:

“¿Mi canción de desprecio? No la he escuchado mucho, pero seguro es buena”.

El tema forma parte del álbum The Tortured Poets Department (2024), que también incluye canciones como “I Hate It Here”.

¿Qué dice la letra de “The Smallest Man Who Ever Lived”?

Verso 1

¿Algo de esto fue verdad?

Me mirabas con ojos de estrella

En tu traje de testigo de Jehová

¿Quién demonios eras tú?

Intentaste comprar pastillas

De un amigo de mis amigos

Te ignoraron,

Ahora sabes cómo se siente.

Coro

Y ni siquiera quiero que vuelvas, solo quiero saber

Si oxidar mi brillante verano era tu objetivo

Y no extraño lo que tuvimos, pero alguien podría

Darle un mensaje al hombre más pequeño que jamás vivió.

Verso 2

Me colgaste en tu pared

Me apuñalaste con alfileres

En público, me mostrabas

Y luego te hundías en la nada

Porque, una vez que llegó tu reina,

La trataste como un segundo lugar

No estuviste a la altura

De ninguna medida como hombre.

Puente

¿Te envió alguien que quería matarme?

¿Dormías con un arma debajo de la cama?

¿Escribías un libro o eras un espía encubierto?

¿En 50 años esto será desclasificado?

Confesarás por qué lo hiciste y yo diré: “Qué alivio”

Porque ya no era sexy una vez que no era prohibido.

Outro

A plena vista te escondiste

Pero eres lo que hiciste

Y te olvidaré, pero nunca te perdonaré

Al hombre más pequeño que jamás vivió. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)