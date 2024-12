El domingo 8 de diciembre de 2024, Taylor Swift concluye su multimillonaria gira The Eras Tour con un concierto en Vancouver, Canadá, marcando el cierre de una era que ha dejado huella en la música y el espectáculo. El evento, que abarca 149 conciertos en 21 meses, comenzó el 17 de marzo de 2023 en Glendale, California, y ha generado cifras impresionantes.

La gira ha acumulado ingresos estimados en 1,903 millones de dólares (aproximadamente 33,000 millones de pesos mexicanos), con la asistencia de más de 10 millones de fans en estadios y arenas alrededor del mundo. Las entradas han generado ingresos totales de 160,750 millones de dólares (2.8 billones de pesos mexicanos), consolidando a Swift como una de las artistas más exitosas de todos los tiempos.

En cada concierto, Taylor interpretó 46 canciones, respaldada por 15 bailarines y cambiando entre 60 outfits únicos a lo largo del tour. Los espectáculos, de tres horas de duración, incluyeron la entrega de más de un millón de pulseras luminosas a los asistentes, creando un ambiente inolvidable.

SIN ‘SWIFTIES’ NO HAY TAYLOR

“Swifties” es el término que tienen el grupo de personas seguidoras de la cantante, este fandom es temerario y con un músculo que se ha dejado sentir en el entretenimiento mundial. En Ciudad de México Taylor Swift, en su parada con The Eras Tour logró abarrotar el Foro Sol en cuatro ocasiones; es decir 320,000 asistentes en sus recitales.

La guerra de los “swifties” en Sudamérica deja en claro el poder de la convocatoria de la rubia interprete de “Shake it off”. En Argentina se organizaron para bloquear a que los fans chilenos de Taylor llegaran a Buenos Aires para las fechas pactadas en la ciudad; alteraron el algoritmo de búsqueda de vuelos de cualquier parte de Chile hacia Argentina elevando los precios artificialmente, además de acampar afuera del Estadio Monumental cinco meses antes del espectáculo. Tampoco podemos dejar de lado como sus diferencias con Donald Trump han provocado que migren a otras plataformas de redes sociales, como Bluesky.

Durante el tour, Swift ganó dos premios Grammy y contó con la participación de artistas invitados como Ed Sheeran, Florence Welch, Sabrina Carpenter y Hayley Williams.

The Eras Tour no solo ha sido un fenómeno económico, sino también cultural, marcando récords en cada ciudad visitada y dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Swift no solo celebra un cierre histórico en Vancouver, sino también su consolidación como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea. N

