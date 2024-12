El presidente electo Donald Trump afirmó que los temas relacionados con las personas transgénero afectan solo a un “número muy pequeño de personas”. Trump fue nombrado Persona del Año 2024 por la revista TIME este jueves.

En su entrevista con la publicación, comentó que “el tema de los baños” solo concierne a un pequeño grupo y está dividiendo al país. También abogó por respetar los fallos de la Corte Suprema.

“No quiero entrar en el tema de los baños. Porque estamos hablando de un número muy pequeño de personas, y esto ha desgarrado a nuestro país, así que tendrán que resolverlo según lo que finalmente determine la ley”, declaró Trump cuando se le preguntó si las personas transgénero podrían usar el baño de su elección.

Un estudio de Statista publicado en julio de 2023 reveló que alrededor del 7.6% de los adultos en Estados Unidos se identificaron como parte de la comunidad LGBTQ+, más del doble que en 2012. Según datos de 2021, aproximadamente el 97.4% de las personas asignadas como mujeres al nacer continúan identificándose como tal.

Encuestas realizadas en 2022 por Gallup, el Instituto Williams y Pew Research sugieren que entre el 0.5% y el 1.6% de los adultos en Estados Unidos se identifican como transgénero o no binarios. Sin embargo, un informe de YouGov mostró que el público cree que hasta una de cada cinco personas es transgénero.

Durante su campaña presidencial de 2024, Trump lanzó un anuncio publicitario enfocándose en los derechos transgénero, en el que afirmó: “Kamala está a favor de They/Them, y Donald Trump está a favor de Nosotros“.

El anuncio criticó a Kamala Harris por apoyar que “hombres biológicos compitan contra nuestras niñas en sus deportes.” Trump reafirmó su postura al decir a TIME: “Es cierto, Trump está a favor de nosotros”.

Un portavoz de Trump señaló que, desde su primer día en el cargo, planea abordar diversos temas, desde el conflicto entre Rusia y Ucrania hasta la eliminación de protecciones para estudiantes transgénero.

“Creo firmemente en la Corte Suprema y seguiré sus fallos,” dijo Trump. “Pero estamos hablando de un número muy pequeño de personas, y se le da una cobertura masiva, aunque no son muchos“.

El tema de los baños transgénero sigue siendo relevante en el Congreso. La representante republicana Nancy Mace, de Carolina del Sur, presentó un proyecto de ley para prohibir que mujeres transgénero usen baños de mujeres en el Capitolio.

En publicaciones en X (anteriormente Twitter), Mace escribió: “Apoyamos el matrimonio igualitario y votamos dos veces por la Ley de Respeto al Matrimonio. Sin embargo, si crees que proteger a las mujeres es discriminación, tú eres el problema. No nos importa si eres trans, si tienes testículos no te queremos en el baño de mujeres”. El proyecto de ley, compartido por Axios, establece que los baños se dividirán según el “sexo biológico.”

Trump expresó su acuerdo con la representante electa Sarah McBride, la primera mujer transgénero abiertamente electa al Congreso, y señaló que los legisladores deberían enfocarse en temas más relevantes.

“Estoy de acuerdo con eso, absolutamente. Como dije, es un número pequeño de personas”.

Sam Jacobs, editor en jefe de TIME, anunció en NBC que Trump fue seleccionado como Persona del Año por ser alguien que, “para bien o para mal, tuvo la mayor influencia en las noticias en 2024″.

