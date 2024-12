El príncipe Harry desmintió los rumores sobre su posible divorcio con Meghan Markle, luego de que la pareja asistiera a eventos por separado. El integrante de la familia británica calificó, durante su participación en la Cumbre DealBook 2024 del The New York Times, que la atención contante en su matrimonio “definitivamente no es algo bueno”.

“Aparentemente hemos comprado o nos hemos mudado de casa 10 o 12 veces. También aparentemente nos hemos divorciado las mismas veces. Así que es como, ¿qué?”, dijo.

Si bien el príncipe Harry está acostumbrado a las críticas públicas, afirmó que siente pena por las personas que lanzan comentarios sobre su relación con Markle, con quien se casó en 2018.

“Es difícil seguirles el ritmo, pero por eso lo ignoramos. Las personas por las que más siento pena son los trolls (persona con identidad desconocida que publica mensajes provocadores). Sus esperanzas se construyen y construyen, y es como ‘Sí, sí, sí, sí, sí’, y luego no sucede. Así que lo siento por ellos. Sinceramente, lo siento”, comentó.

Incluso el periodista del The New York Times, Andrew Ross Sorkin, le comentó al príncipe: “Cuando estábamos en la carrera, hasta el día de hoy, busqué noticias sobre usted en Google y hay gente fascinada por todo lo que hace y en todo momento”.

Sobre la entrevista con el medio estadounidense, el príncipe Harry aseguró que no tenía ninguna duda de que la conversación “sería manipulada o tergiversada de alguna manera en mi contra, y tal vez usted mismo será objeto de ataques implacables”.

RUMORES SOBRE EL DIVORCIO DEL PRÍNCIPE HARRY Y MEGHAN

Las primeras señales de que Harry y Meghan estaban realizando proyectos en solitario y, por ende, pensaban en divorcio, surgieron a principios de 2023, en los meses posteriores a la publicación del libro del príncipe, Spare, y al estreno de su película biográfica en Netflix.

La pareja había llegado al final de una fase de su trayectoria profesional allanando el camino para nuevos proyectos y una nueva dirección, pero la opinión pública estadounidense se había vuelto en su contra. En ese contexto, Meghan contrató a la agencia de talentos de Hollywood WME, cuyos clientes incluyen a Rihanna, Dwayne Johnson y Matt Damon, para que la representara.

La agencia señaló que estaba emprendiendo su propio camino y quería un impulso para ella como figura individual, en lugar de promocionarse a través de su condición de “ser parte de una pareja”.

Ese verano, ambos guardaron silencio, pues su acuerdo con Spotify se había derrumbado en junio y, en medio del vacío de información, comenzaron a circular rumores de una separación secreta; algunos sitios web incluso citaron una demanda por 80 millones de dólares. Newsweek verificó esta afirmación y resultó ser falsa.

¿Qué pasó con Spotify? En junio de 2023 la plataforma de streaming de audio finalizó el acuerdo para realizar un pódcast con el duque y la duquesa de Sussex. A tenor de BBC, una declaración conjunta de la compañía del príncipe Harry y Meghan Markle y Spotify afirmó que las dos partes habían “acordado mutuamente la separación”.

Spotify confirmó que no renovaría el pódcast “Archetypes” de Meghan, que tuvo 12 episodios desde agosto de 2022. Sin embargo, las especulaciones se calmaron después de que asistieran juntos a los Juegos Invictus en septiembre de 2023, donde aparecieron felices y táctiles en la compañía del otro.

“HE VISTO HISTORIAS ESCRITAS SOBRE MÍ QUE NO SE BASAN EXACTAMENTE EN LA REALIDAD”

No obstante, los rumores regresaron en octubre de 2024 después de que Harry emprendiera un viaje alrededor del mundo sin Meghan, con paradas en Nueva York, Londres y el sur de África.

Los artículos se centraron en la idea de una separación profesional, mientras que los titulares estaban escritos en el lenguaje de la separación romántica y Harry decía querer “espacio”.

“Sussex separados: Meghan Markle y el príncipe Harry viven vidas separadas”, decía un titular. Otro más declaraba: “Harry, ‘desesperado’, se toma en serio la reparación de su imagen, y Meghan no es parte del proyecto: ‘Quiere espacio'”.

Esta semana, Harry y Meghan lanzaron un video junto con su Informe de Impacto anual, que destacó algunas de sus apariciones conjuntas, incluidas imágenes de ellos en Colombia en agosto.

En esa gira se les vio sonriendo mientras bailaban salsa juntos y se besaban frente a las cámaras. Esas imágenes no detuvieron las especulaciones sobre sus apariciones en solitario un par de meses después y solo el tiempo dirá si la última intervención de Harry detiene más rumores.

El miércoles, Harry le dijo a Sorkin: “He tenido una experiencia vivida desde que era un niño. He visto historias escritas sobre mí que no se basan exactamente en la realidad. He visto historias sobre miembros de mi familia, amigos, extraños, todo tipo de personas. Y creo que cuando creces en ese entorno, te encuentras cuestionando la validez de la información, pero también lo que otras personas piensan al respecto y lo peligroso que puede ser con el paso del tiempo”. N