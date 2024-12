Durante los últimos doce meses, Newsweek en Español abordó una amplia variedad de temas, desde medioambiente y ciencia hasta gastronomía, inteligencia artificial (IA) y la obsesión por la belleza. En este contexto, presentamos una selección de entrevistas y reportajes destacados de 2024 que cautivaron al equipo editorial. ¿Ya has leído todos?

ENTREVISTAS EN NEWSWEEK EN ESPAÑOL

EL CABARET DEBE PROVOCAR QUE LA GENTE SEA CONSCIENTE: UTE LEMPER

En septiembre pasado nuestra colega y periodista, Nayeli García, nos ofreció un texto cadencioso sobre la artista alemana Ute Lemper. Más allá de explorar sus icónicas interpretaciones, en donde sobresale Cats, o de tener a la vista su presentación en el Lunario del Auditorio Nacional; el verdadero encanto de la lectura radica en su enfoque.

Nayeli no solo escribe sobre cabaret o teatro musical, sino que teje con maestría temas como la resurrección de la extrema derecha en Europa, claro, siempre desde la perspectiva de la entrevistada.

“En mi opinión, Lemper no es la única multifacética en esta historia —como bien la describe Nayeli—, ya que esa misma versatilidad define a la autora de esta entrevista, a quien no dudaría en calificar como una auténtica polímata. Por ello, mi recomendación”, sostiene Kenia Hernández, reportera y editora web del medio.

EMPRENDER CON SABORES, AROMAS Y COLORES: MARISA LAZO

La historia y trayectoria de Marisa Lazo Corvera siempre han parecido admirables. Es un ejemplo claro de que la perseverancia y la pasión por lo que hacemos pueden llevarnos lejos. Para muchos, resulta una figura inspiradora que puede motivar a mujeres y niñas a emprender y creer en sí mismas, a confiar en que sí pueden lograrlo.

“Como buena tapatía, Pastelerías Marisa tiene un pedacito de mi corazón. Es una parada obligatoria llevarles a nuestros amigos de otros estados una cajita de centenarios”, apunta Paloma Corvera, community manager de la revista.

OTRO PAR DE ENTREVISTAS QUE ATRAPARON AL LECTOR

DOS HISTORIAS: CIENCIA Y SALUD

En palabras de Joel Aguirre, coordinador editorial: “Durante 2024 Newsweek en Español publicó un sinfín de entrevistas, pero dos particularmente me robaron el ojo. La primera, con Ana María Cetto Kramis, una científica mexicana que dos veces ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra el desarme nuclear. Y la segunda, con Diego Ramírez Flores, un jovencito que padece 14 enfermedades diferentes y cuyos órganos no le funcionan pese a que físicamente no se nota enfermo. Ambos textos destacan por su oportunidad periodística, por el interés que revierten, por su narrativa cuidadosa y esmerada y, sobre todo, por la visión social que ofrecen a los lectores”.

BAJO LA MIRADA ECOLÓGICA

En voz de Camila Sánchez Bolaño, directora editorial: “Hay una serie de entrevistas que Kenia Hernández hizo a emprendedores que están cambiando al mundo desde una mirada ecológica y sustentable. Aunque este año el equipo de Newsweek en Español hizo entrevistas más profundas y enternecedoras, esta pequeña serie me gusta porque pone a nuestro alcance un poco de lo que se está haciendo por salvar al planeta. No todo está perdido, y podemos ser parte del cambio”.

REPORTAJES DESTACADOS DE 2024

DEL AMOR REAL A LOS CHATBOTS: LA IA PERPETÚA LA VIOLENCIA Y LOS ABUSOS

Publicado en noviembre en la edición impresa, este reportaje invita a reflexionar sobre los riesgos de la violencia normalizada en los chatbots impulsados por inteligencia artificial. En un mundo donde las conexiones humanas auténticas, cara a cara, están siendo reemplazadas progresivamente, las aplicaciones y plataformas para conocer personas o crear parejas virtuales se han vuelto parte de la cotidianeidad. Pero lo alarmante es que esta violencia, que podría parecer confinada al ámbito digital, tiene un impacto que trasciende el espacio virtual y afecta la vida real.

HECHO EN MÉXICO: LA COCINA MEXICANA BAJO EL LIDERAZGO DE MUJERES

El talento mexicano brilla en diversos ámbitos, pero uno de los que más fascina es la cocina. ¿Quién podría resistirse a la comida mexicana?

La gastronomía de México es un reflejo de su diversidad, ofreciendo una riqueza de platillos tan variada como las regiones de donde provienen. “Me parece increíble cómo el talento de seis mujeres ha logrado enaltecer el nombre del país a través de sus proyectos, utilizando solo cuatro elementos: tortillas, miel, sopa y mezcal. Este ingenio merece todo el reconocimiento”, señala Paloma Corvera.

ENTRE LOS ESTÁNDARES DE BELLEZA Y LA DEMENCIA, OTROS REPORTAJES DE 2024 PARA LEER

BELLEZA VIRAL: CIRUGÍAS ESTÉTICAS PROMOVIDAS EN REDES SOCIALES

Este reportaje analiza el efecto “celebridad” y cómo las redes sociales han amplificado su impacto, especialmente en el ámbito de las cirugías estéticas. Este fenómeno revela un problema profundo: la búsqueda constante de aprobación social y la adopción de estándares de belleza inalcanzables que muchas celebridades promueven y perpetúan.

Esto nos lleva a un par de preguntas que estremecen: ¿qué sucede cuando ningún estándar es suficiente? ¿O cuando las mismas celebridades promueven ideales que ni siquiera ellas pueden alcanzar?

LOS DEMONIOS DE LA DEMENCIA

Publicado en agosto, se basa en la historia de Carmen y refleja la devastadora transformación que trae consigo la demencia tanto para quienes la padecen como para sus cuidadores. Lo que empieza como olvidos intermitentes evoluciona hacia un aislamiento total marcado por delirios, alucinaciones y pérdida de identidad. El relato evidencia cómo esta enfermedad despoja a los pacientes de su esencia y, a la vez, somete a sus seres queridos a un desgaste físico y emocional incesante.

El texto es impactante y profundamente emotivo. La narrativa combina anécdotas personales con datos médicos y recomendaciones, lo que lo hace informativo y conmovedor a la vez. Y el enfoque en los detalles cotidianos de la vida de Carmen, como su resistencia al dolor físico y su desorientación, humaniza la enfermedad y genera empatía. Finalmente, el título es una metáfora poderosa que encapsula la lucha interna y externa que conlleva esta condición. N