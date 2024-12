¿Estás de vacaciones y no sabes qué serie elegir? Desde cautivadoras historias surcoreanas y dramas juveniles ambientados en los años noventa hasta emocionantes relatos distópicos de Estados Unidos, el equipo de Newsweek en Español enlistó las series que marcaron su 2024 y que puedes maratonear. Algunas no son estrenos recientes, ¡pero todas valen la pena! ¿Te animas a descubrirlas?

UNA DOSIS DIARIA DE SOL (DISPONIBLE EN NETFLIX)

Aunque esta serie surcoreana dirigida por Lee Jae-kyoo se estrenó en 2023, los temas relacionados con la salud mental siguen siendo atemporales. La historia se centra en una noble enfermera que llega a la unidad psiquiátrica de un hospital para tratar de mejorar la vida de los pacientes. A través de 12 episodios se abordan distintos trastornos mentales como depresión, bipolaridad, ansiedad y esquizofrenia.

Lo fascinante de esta producción es cómo cada trastorno se presenta a través de una historia única, diseñada no solo para cautivar al espectador, sino también para subrayar la importancia de dejar atrás los tabúes sobre la salud mental. Además, enfatiza la necesidad de buscar ayuda profesional ante cualquier malestar psicológico.

EL CUENTO DE LA CRIADA (PRIME VIDEO)

Es una serie de televisión basada en la novela homónima de Margaret Atwood. La trama se desarrolla en un futuro distópico llamado Gilead, una teocracia totalitaria que ha derrocado al gobierno de los Estados Unidos. En esta sociedad, los derechos de las mujeres han sido severamente restringidos; cada una tiene roles estrictamente definidos.

“En 2024 finalmente decidí ver ‘The Handmaid ‘s Tale’ (en inglés). La historia de June me ha atrapado profundamente; he llorado, me ha conmovido y aterrorizado al imaginar vivir en un mundo así. Sin embargo, como mujer transitando en una sociedad tan misógina, de alguna manera siento que ya lo hago. La serie muestra un Estados Unidos distópico dominado por hombres, donde cualquier derecho reproductivo y humano es arrancado de los cuerpos de las mujeres. Suena familiar, ¿no?”, comparte Andrea García, Community Manager de Newsweek en Español.