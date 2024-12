Un equipo de investigadores formuló un conjunto de reglas para un juego de mesa que tiene más de 4,000 años de antigüedad, considerado uno de los más viejos del mundo, pero ¿en qué consiste este enigmático juego?

Un artículo aceptado para su publicación en el Journal of the British Institute of Persian Studies examinó un tablero de juego descubierto en una tumba en el sitio de la Edad de Bronce de Shahr-i Sokhta (SiS) en Sistán, sureste de Irán.

El yacimiento conserva los restos de un importante asentamiento urbano, cuya ocupación se extendió desde la segunda mitad del IV milenio a.C. hasta mediados del III milenio a.C. Se piensa que fue uno de los asentamientos más destacados de la región durante este periodo.

Durante las investigaciones realizadas en 1977, una misión arqueológica italiana descubrió el tablero de madera del juego junto a la cabeza de la persona que se encuentra en una tumba. Cerca de allí, una cesta contenía las piezas talladas (que sumaban un total de 27) y los dados. “Se supone que las piezas del juego están completas”, apuntan los investigadores.

Los trabajos de radiocarbono indican que el juego data de aproximadamente el periodo 2600-2400 a.C. Esto lo convierte en contemporáneo de un ejemplo del Juego Real de Ur, conservado en el Museo Británico, que tiene su origen en Mesopotamia (una región histórica centrada en el actual Irak) y se considera uno de los tableros de juego más antiguos del mundo.

EL JUEGO DE MESA ANTIGUO TIENE UN TABLERO SIMILAR A LOS ACTUALES

“En Oriente Próximo se han encontrado más de 100 tableros de juego como estos, de tipos parcialmente similares, fabricados con diversos materiales como madera, piedra y arcilla, a lo largo de un periodo de dos milenios, lo que pone de relieve su duradera popularidad y su uso generalizado a lo largo de distintas épocas”, refieren los autores.

Si bien presentan similitudes entre sí, los tableros tienen diseños diferentes y presentan muchas variaciones. Los arqueólogos generalmente se refieren a este tipo de juego como el de los “20 cuadrados” y el “Juego de los 20”. El nombre original de esta clase de juegos sigue sin estar claro y es probable que las distintas culturas se refirieran a ellos utilizando términos diferentes.

Los primeros modelos se parecen al Juego de Ur, con ocho casillas/espacios en la sección central del tablero, pero las versiones posteriores tienen 12 casillas en el medio. Entre todos los ejemplos, el juego de Ur comparte similitudes estrechas con el que se encuentra en SiS en cuanto al diseño del tablero, y se conocen juegos completos en ambos casos.

Para el último estudio, los investigadores reconstruyeron un juego de mesa completo del SiS para analizar el tablero y cada pieza en profundidad. El tablero es casi idéntico al del Juego Ur, aunque el patrón del ejemplo del SiS difiere ligeramente y también presenta más piezas, lo que indica posibles variaciones en el juego.

El motivo del tablero SiS es una serpiente que se muerde o apoya la cabeza sobre la cola. El cuerpo crea un patrón enroscado que delimita 20 casillas o espacios.

“La cabeza y la cola de la serpiente son de particular interés ya que pueden tener significados simbólicos como el punto final o la dirección del final del tablero”, escriben los autores del estudio en el artículo.

¿ CÓMO SE JUGABA?

Aunque las reglas exactas del juego de los “20 cuadros” siguen siendo generalmente desconocidas, los investigadores han propuesto previamente algunas reglas hipotéticas para una variante: el Juego de Ur.

“Los investigadores parten de la base de que el Juego de Ur es un juego de carreras, en el que cada jugador tiene siete piezas, todas con el mismo valor. El objetivo principal del juego es que los jugadores hagan avanzar todas sus piezas a lo largo de un determinado camino alrededor y fuera del tablero para ganar puntos”, indican los autores.

Y agregan al tema: “El primer jugador que logre un punto utilizando todas sus piezas gana la partida. Sin embargo, las reglas elaboradas para jugar al Juego de Ur varían entre los distintos investigadores.

El juego SiS parece ser en general coherente con este tipo de juego, que combina elementos de suerte y estrategia. Sin embargo, hasta ahora no se había intentado elaborar un conjunto de reglas para la variante SiS.

En el último estudio, los investigadores reconstruyeron cómo se podría haber jugado al juego SiS en la antigüedad adaptando las reglas hipotéticas del Juego de Ur, con la ayuda de inteligencia artificial. Llegaron a la conclusión de que la variante SiS parece ser una versión ligeramente más compleja del juego de Ur.

Las encuestas de prueba realizadas con jugadores reales para comparar el juego SiS con el Juego Ur indicaron que este último podría haber sido más rápido de aprender y podría haber involucrado menos casos de eliminación temprana. Por el contrario, el juego SiS parecía ofrecer un mejor equilibrio, dado que la suerte jugaba un papel menos prominente que en el Juego Ur.

“El último estudio tiene el potencial de reformular nuestra comprensión de los antiguos juegos de mesa del Cercano Oriente y abre nuevas vías para futuras discusiones, pero persisten muchas preguntas. En general, nuestra comprensión de los juegos de mesa antiguos, incluso del ‘Juego de las 20 casillas‘, sigue siendo incompleta”, concluyen. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)