Ante el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos frente a Kamala Harris, cientos de swifties —nombre que reciben los fanáticos de Taylor Swift— decidieron migrar de X (antes Twitter) a Bluesky. El propietario de X y director de SpaceX, Elon Musk, respaldó al ganador de las presidenciales y utilizó su cuenta personal, que cuenta con casi 205 millones de seguidores, para pedir el voto a su favor.

Musk, quien compró X por 44,000 millones de dólares en 2022, ha generado controversia con el uso de la plataforma, particularmente durante las elecciones de Estados Unidos. Analistas señalan que Elon Musk contribuyó a que el expresidente alcanzara a un público masculino de tendencia derechista. Como resultado, muchos seguidores de Taylor Swift decidieron abandonar X de manera definitiva.

Además, antes de la jornada electoral del 5 de noviembre, Trump lanzó un mensaje contra Swift en el que expresaba su “odio” hacia ella, luego de que la megaestrella de pop anunciara su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris.

La intérprete de canciones como “Cruel Summer”, “Blank Space” y “Lover” había pasado la mayor parte de sus casi dos décadas de carrera en silencio sobre política, hasta las elecciones intermedias de 2018 cuando respaldó a dos candidatos demócratas de Tennessee y ahora con Trump al frente.

A tenor de la revista estadounidense Wired, los seguidores de Taylor Swift empezaron a migrar de plataforma en menos de 48 horas después de la victoria de Trump.

“Me encanta la idea de construir una nueva comunidad aquí y me encantaría no tener que apoyar a Elon de ninguna manera. Elon Musk es un gran partidario de Trump, lo que no se alinea con los valores de Taylor o los valores de los swifties”, comentó un nuevo usuario de Bluesky.