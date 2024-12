Cuando Paola Rojas comenzó su carrera en los medios de comunicación masiva se sembró en ella una semilla al notar los retos y violencias que enfrentan las mujeres en distintos campos. Años después ese germen dio como resultado Líderes y aliadas, una antología periodística de sororidad, resiliencia e inspiración.

En sus comienzos, una joven Paola Rojas comenzó su camino para convertirse poco a poco, y sin tenerlo claro al inicio, en una activista y defensora de los derechos de las mujeres, rasgo que se ha fortalecido a lo largo de los años en compañía de muchas otras mujeres; algunas de ellas, protagonistas de Líderes y aliadas (editorial VR Editoras).

“MUJERES BRILLANTÍSIMAS ME HAN ENSEÑADO”

“He tenido muchas aliadas a lo largo de mi camino en la comunicación, mujeres brillantísimas que me han enseñado, que me han arropado y que, sobre todo, me han demostrado que las mujeres unidas somos mucho más fuertes”, detalla la periodista.

“Me llevan a la convicción de que solamente tejiendo juntas y juntos vamos a poder construir una realidad más armónica. Así que esta inquietud de abrazarnos entre mujeres y mejorar nuestra realidad empieza a gestarse desde hace ya muchos años”, sostiene en entrevista con Newsweek en Español.

Y como un abrazo colectivo nació esta obra que reúne a artistas, empresarias, activistas, lideresas y aliadas, llamadas Vivir, Mía, Marcelina, Gina, Alondra, Olimpia, Gaby, Altagracia, Kenya y Eufrosina. Todas, mujeres que, en compañía de muchas otras, han reescrito los horizontes de lo femenino en cada uno de sus campos y hoy forman parte de la antología que Paola Rojas ha construido.

Si bien cada una de ellas proviene de lugares diversos, han vivido realidades muy contrastantes y son diferentes entre sí. Todas las entrevistadas comparten ciertos rasgos, como la solidaridad, la brillantez y la resiliencia. Estos aspectos, además de brindar cohesión al texto, las unifica también como compañeras en la vida de la autora.

“Se trata de mujeres que de alguna manera se han convertido, en distintas etapas de mi vida, probablemente sin saberlo, en maestras”, detalla. “Son mujeres todas que se han caído y se han sabido levantar. Mujeres que comparten y se enlazan con otras mujeres. Y, sobre todo, son mujeres líderes y que desde ese liderazgo siguen siendo aliadas de otras”.

PARA PAOLA ROJAS, EL AMOR ES LA VÍA

Así como lo expresa en su libro, lo reafirma en entrevista. Para Paola Rojas, el amor es la vía para afrontar los retos de polarización y entendernos tanto en la esfera pública como en la privada.

“Hay que cambiar, pero sin cancelar a quien se equivoca. Entender que es un esfuerzo y un progreso paulatino y ser un poquito más comprensivos y empáticos con aquellos a los que les cuesta trabajo ese avance y explicar con paciencia y con amor”, manifiesta.

Esta intención está puramente reflejada en el libro y en cada una de las entrevistas y reflexiones, las cuales, en palabras de la autora, fluyeron con facilidad. Quizá debido a su personalidad, que le impide detenerse en lo complejo y, en cambio, la orilla a enfocarse en lo luminoso y bonito, Paola reconoce el libro como un material no solamente hermoso y disfrutable, sino bastante terapéutico.

“Cuando arrastras el lápiz, cuando te pones a escribir y a reflexionar, es un ejercicio diferente al de solamente conversar. Te lleva, digamos, más profundo. Y además le puse mucho de mí. En cada una de esas conversaciones está también la reflexión que hace Paola, el aprendizaje que obtiene Paola de esa conversación y cómo se teje eso con mis propias experiencias”.

Debido a esta tarea de reflexión, el libro, además de las entrevistas a estas líderes, contiene una sección al final de cada charla en donde la autora aporta su propia visión del encuentro en un intento de cosechar aún más de las enseñanzas de estas diez mujeres.

LA RELEVANCIA DE LA CRÍTICA PROPORCIONAL Y COHERENTE

Asimismo, el tema del liderazgo femenino cobra importancia en un año que marcó un antes y un después en la participación política de las mujeres en México. En este sentido, la autora señala la importancia de realizar críticas proporcionales y coherentes, enfocadas en la labor política y no en sesgos de género.

“Es importante que no caigamos, en el caso de la presidenta, en esto que hemos tratado tantas veces. Siempre, solo por el hecho de ser mujer, toca demostrar más y toca trabajar más. Y eso en sí mismo es misógino y es injusto y es parte de los sesgos de género que toca combatir”, detalla la periodista. “Hay que ser muy cuidadosos, sin convertir ese aspecto en una licencia para que se haga lo que sea sin que sea cuestionada”, añade.

Como tema principal, Paola Rojas reconoce que lo mínimo que se espera de una mujer presidenta es gobernar con perspectiva de género, pues sería un despropósito tener a una mujer en el más alto cargo de toma de decisiones de este país y que no ejerciera ese poder con esta perspectiva.

“Sin embargo, eso es una cosa. Y otra, muy distinta, es esperar que ella pueda sola terminar con la violencia brutal que hay en México en contra de las mujeres y la violencia en general. Es una violencia que viene de años atrás y el machismo y la misoginia viene de siglos atrás y toca ir impulsando los cambios culturales, sociales y familiares que nos permitan construir una realidad más armónica. Y en eso tenemos que participar y colaborar todos”.

DESMITIFICAR LOS RASGOS QUE SE ASOCIAN CON LO FEMENINO

Esta idea se enriquece en el libro desde el principio, pues una de las aportaciones fundamentales que Paola Rojas espera dejar en los lectores es la incorporación y desmitificación de los rasgos que se asocian con lo femenino. La incorporación de esta idea en la cosmovisión de la autora nace tras una entrevista con Deepak Chopra y se mantiene firme como un principio propio.

“Es muy importante que todos y todas abracemos la protección, el amor, la comprensión, la empatía y la inclusión. Que se promuevan y celebren los liderazgos que son así. Que no se asocien esas habilidades con debilidad, al contrario, que se aplauda y se celebre la sensibilidad y la vulnerabilidad”, anota la periodista y conductora de televisión.

En esta misma línea, Paola resalta que una parte central de la obra es que los lectores se identifiquen con al menos una de las entrevistadas, que como mínimo una resuene en el público y les permita conectar, pues desde ese lazo se puede comenzar a construir, sanar, perdonar y aprender.

“Yo soy más de la idea de convencer que de atacar o cancelar. Me gustan más las reformas que las revoluciones, y eso es porque repudio la violencia. Entonces, le apuesto mucho más a esa vía. Pero que nos siga quedando clarísimo que las mujeres tenemos que avanzar unidas y no solo las mujeres, sino toda la sociedad”.

Con la misma visión amorosa de conciliación, Paola Rojas reconoce que en los últimos años se han dado pasos agigantados que, además de generar impactos positivos, también dejaron secuelas que han dificultado el entendimiento de las demandas entre hombres y mujeres.

SE QUEDARON FUERA UN MONTÓN DE MENTES BRILLANTES: PAOLA ROJAS

“Tengo la convicción de que casi todos compartimos esta intención de avanzar hacia una sociedad más armónica, equilibrada y justa. No todos lo vemos igual porque nos ha tocado vivir muchos cambios muy rápidamente y todavía toca adaptar un montón de cosas, porque es benéfico para todos construir una sociedad más armónica y paritaria. Para todos es sanador que quitemos estas reglas horrorosas y anacrónicas del patriarcado”.

Para Paola Rojas es vital acabar con estos tabúes que le dictan a los hombres que no pueden llorar, pues además de lastimarlos emocionalmente, les quitan, entre otras cosas, el derecho a ejercer una crianza responsable y cercana.

Además, los roles de género les arrebataron la ternura a los hombres y han limitado habilidades emocionales que permiten la cercanía profunda, lo que puede explicar la epidemia de soledad masculina y los altos niveles de suicidio en los varones.

Por eso, Paola señala que “todos ganamos si echamos abajo esas reglas horrorosas que limitan al hombre nada más a un proveedor, gritón y enojón. Para ellos, para nosotras, para todos es vital entender que juntos podemos avanzar para convertirnos en una sociedad más armónica”.

Sin mermar su compromiso como aliada, Paola Rojas anticipa que podría existir un segundo volumen del libro que reúna a diferentes aliadas, pues, dice, una de las partes más complejas de Líderes y aliadas fue decidir quedarían fuera del producto final.

“Hay tantas mujeres. Este trabajo me ha llevado a conocer, entrevistar y aprender de muchas personas. Entonces sí, se quedaron fuera un montón de mentes brillantes y de almas luminosas, así que muy probablemente habrá más Líderes y aliadas, pero no me adelanto a los nombres”, concluye la autora. N

