Mientras los diplomáticos negocian a puerta cerrada en Busan, Corea del Sur, un tratado para frenar la contaminación por plásticos, los recicladores informales, que trabajan día tras día en los vertederos recogiendo y clasificando desechos, luchan por ser reconocidos.

Se calcula que entre 20 y 34 millones de personas trabajan como recicladores en todo el mundo, desempeñando un papel crucial en la recuperación de material reciclable.

“Estamos en cada rincón. No tenemos el financiamiento, no tenemos la capacidad de infraestructura, no tenemos la maquinaria, pero nos sentimos sumamente orgullosos porque creemos que estamos haciendo un aporte real”, comenta María Soledad Mella Vidal, una recicladora chilena de 54 años.