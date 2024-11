Las redes sociales están llenas de contenidos como dietas extremas, comparaciones y filtros diseñados para lucir delgado o con un tono de piel más claro. Estos temas, cada vez más comunes, pueden contribuir al desarrollo de dismorfia corporal y trastornos de la conducta alimentaria (TCA), según estudios. Recientemente TikTok anunció restricciones en el uso de filtros de belleza a menores de 18 años, entonces ¿cómo las redes influyen en la autoimagen de las personas?

La aplicación de videos, creada por la firma china ByteDance, reconoció que estas herramientas pueden impactar negativamente en la salud mental de los jóvenes. Sin embargo, esa restricción no afectará a los filtros diseñados para ser “divertidos” como, por ejemplo, los efectos de orejas de animales.

De acuerdo con un comunicado, TikTok encargó una investigación multimercado a la organización británica, sin ánimo de lucro, Internet Matters para examinar la injerencia de las plataformas online en la configuración de la identidad y las relaciones de los adolescentes.

“El informe ‘Unfiltered: The Role of Authenticity, Belonging and Connection’ identificó nuevos conocimientos sobre el uso de efectos por parte de los adolescentes y el impacto que esto tiene en su sentido de identidad (…) En concreto, los adolescentes y los padres expresaron su preocupación por los efectos de ‘apariencia’”, refiere la aplicación.