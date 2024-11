La London Fashion Week decidió prohibir el uso de pieles exóticas en sus desfiles, anunció este viernes uno de los directivos del British Fashion Council (BFC), organización responsable del evento.

Londres se convierte así en la primera gran capital de la moda en implementar esta prohibición.

“Ya no presentaremos marcas que utilicen pieles auténticas ni pieles exóticas en sus colecciones, y pedimos a los diseñadores que respeten estas condiciones si desean participar en la Semana de la Moda de Londres”, indicó David Leigh Pemberton, responsable de políticas y compromiso del BFC, en un mensaje publicado en la red social LinkedIn.

El uso de pieles y de materiales provenientes de animales exóticos, como el cocodrilo o la serpiente, es criticado desde hace tiempo por activistas en defensa de los derechos de los animales.

Cabe destacar que las pieles auténticas ya estaban ausentes en los desfiles de Londres desde 2018.

La organización PETA aplaudió la iniciativa, a la que se refirió en la plataforma X como “un enorme paso adelante” y exhortó a París y Milán a seguir el ejemplo de Londres.

Durante la última Semana de la Moda de París, a finales de septiembre, el desfile de Hermès fue brevemente interrumpido por activistas de esta organización, quienes portaban pancartas contra el uso de cueros exóticos.

🚨 BREAKING: @PETA_France activists just stormed the Hermès runway at #ParisFashionWeek to demand an end to the cruel use of wild-animal skins! 🐊💔 #BanWildAnimalSkins #PFW pic.twitter.com/HIeJWVEYaZ

— PETA UK (@PETAUK) September 28, 2024