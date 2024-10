Taylor Swift continúa batiendo récords, y según Forbes, la cantante de 34 años es ahora la cantante más rica del mundo. La artista fue reportada por primera vez como multimillonaria en octubre de 2023, y la mayoría de sus ganancias provienen de su amplio catálogo de música, así como de su gira Eras. Casi un año después, Forbes actualizó su página en su sitio web, detallando su patrimonio neto estimado en 1,600 millones de dólares.

La publicación señala que Swift es “la primera música en hacer el ranking multimillonario basado principalmente en sus canciones y actuaciones”. Forbes también informó que la fortuna de Swift “incluye casi 600 millones de dólares acumulados de regalías y giras, además de un catálogo de música por un valor estimado de 600 millones de dólares y unos 125 millones de dólares en bienes raíces”. Además también es la segunda cantante más rica del mundo, detrás del rapero Jay-Z.

El año pasado ha sido un año ajetreado para la creadora de éxitos como “I Can Do It With A Broken Heart”. En abril, lanzó su undécimo álbum de estudio, “The Tortured Poets Department”. El álbum alcanzó la cima de Billboard 200 durante 15 semanas no seguidas. Durante el ciclo del álbum, Swift lanzó y promovió múltiples variantes del álbum.

TAYLOR SWIFT ES LA CANTANTE MÁS RICA DEL MUNDO Y LEVANTÓ SOLA UNA ECONOMÍA POSPANDEMIA

La cantante también actualizó la lista de canciones de su Eras Tour para incluir los materiales de “The Tortured Poets Department”. Durante su descanso de sus conciertos, Swift ha hecho algunas apariciones en los juegos de los Kansas City Chiefs, donde apoya a su novio Travis Kelce.

En 2021, Swift comenzó a publicar regrabaciones de sus primeros seis álbumes para poder recuperar los derechos de propiedad de estos materiales.

Taylor Swift sin duda se ha convertido en uno de los nombres más famosos de la cultura popular, y como se dice, “con un gran poder viene una gran responsabilidad”.

Sus fans, conocidos cariñosamente como “Swifties”, han corrido en masa para apoyar a la cantante que, en los últimos años, ha respaldado, apoyado y defendido a figuras políticas importantes de su país.

Desde el respaldo de la vicepresidenta Kamala Harris, que según Hollywood Reporter, llevó a casi 338,000 personas a registrarse para votar, hasta levantar sola una economía postpandemia el verano pasado.

El impacto que la cantante estadounidense tiene sobre sus seguidores ha seguido siendo tan profundo que ahora se le conoce a sus decisiones como el “Efecto Taylor”. La influencia de Taylor Swift se detiene en Estados Unidos. Su influencia comercial internacional, o “swiftonomics”, ha visto niveles sin precedentes de impacto económico positivo debido a sus ventas de entradas de su Eras Tour. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

