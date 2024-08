Aunque Taylor Swift ha sido objeto de mucha especulación sobre su silencio en torno a la candidatura de Kamala Harris en las elecciones de este año, ciertamente ha expresado opiniones en el pasado sobre el candidato por el Partido Republicano, Donald Trump.

Harris se incorporó tardíamente a la carrera de 2024 por la Casa Blanca después de que el presidente Joe Biden anunciara en julio que no buscaría la reelección, tras semanas de presión dentro de su propio partido y de donantes demócratas clave para que dimitiera en medio de preocupaciones sobre su edad y agudeza mental.

Con Harris, camino a ser nombrada candidata oficial en la Convención Nacional Demócrata de la próxima semana en Chicago, la cantante Taylor Swift ha enfrentado una creciente presión de sus fanáticos para que declare públicamente su apoyo a la exfiscal general de California.

Al respecto, los expertos comentaron a Newsweek que probablemente la influyente Swift esté retrasando su apoyo público a Harris para garantizar el máximo impacto en las urnas en noviembre.

“No es casualidad que el candidato republicano Trump no haya sido parte de la conversación sobre a quién podría apoyar Swift. La estrella del pop respaldó a Harris como vicepresidenta en 2020 y ha sido muy crítica con Trump en el pasado”, coincidieron.

CREENCIAS POLÍTICAS DE LA ARTISTA

Las creencias políticas de Swift han sido motivo de especulación durante mucho tiempo, ya que la cantante se mantuvo en silencio sobre política hasta 2018, cuando apoyó al candidato demócrata al Senado Phil Bredesen en Tennessee. De igual manera, expresó su apoyo a la comunidad LGBTQ+ y al derecho al aborto.

En una entrevista con The Guardian en 2019, Swift explicó que comenzó a volverse más activa políticamente luego de que Trump derrotara a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton al final del ciclo electoral de 2016.

“Las cosas que te pasan en la vida son las que determinan tus opiniones políticas. Viví en este paraíso de ocho años de Obama, en el que vas, emites tu voto, la persona por la que votas gana, ¡todos felices! Todo esto, los últimos tres o cuatro años, nos dejó completamente ciegos a muchos de nosotros, incluyéndome a mí”, comentó entonces.

Swift declaró que su renuencia a compartir públicamente sus opiniones políticas estuvo influenciada por la reacción que The Chicks (anteriormente The Dixie Chicks) enfrentaron por parte de los fanáticos de la música country, después de que criticaron la invasión de Irak del entonces presidente George W. Bush en 2003.

“Vi cómo la música country apagó esa vela. El grupo más asombroso que teníamos, solo porque hablaban de política, y recibían amenazas de muerte. Se convirtieron en un ejemplo tal que básicamente todos los artistas country que vinieron después, todas las discográficas te dicen: ‘Simplemente no te involucres, pase lo que pase'”, recordó Swift.

TAYLOR SWIFT CONTRA TRUMP POR EL MOVIMIENTO BLACK LIVES MATTER

“Lo peor de lo que pasó en 2016 fue que me sentí completamente sin voz”, dijo Swift, y agregó que “por supuesto” habría apoyado públicamente a Clinton si se hubiera sentido más segura de hacerlo en ese momento.

“El hecho es que se utilizaron todos los trucos más sucios del mundo y funcionó”, continuó la cantante, sin dar nombres. “Lo que no puedo superar ahora mismo es que se haya manipulado al público estadounidense para que diga ‘si odias al presidente, odias a Estados Unidos’. Somos una democracia, al menos se supone que lo somos, donde se permite estar en desacuerdo, disentir, debatir. Realmente creo que él piensa que esto es una autocracia”.

La estrella finalmente prometió hacer “todo lo que pueda para 2020” después de las elecciones de 2016. La decisión de Swift de compartir públicamente su punto de vista sobre cuestiones políticas fue abordada en su documental de 2020, Miss Americana. Se le mostró defendiendo apasionadamente su decisión de hablar en contra de ciertas opiniones del Partido Republicano, mientras hablaba con un equipo que incluía a su padre, Scott Swift.

Cumpliendo su promesa de hacer su parte políticamente, Swift se volvió cada vez más franca contra Trump en los meses previos a su enfrentamiento con Biden.

En mayo de 2020, la cantante de “Shake It off” recurrió a X, anteriormente Twitter, para criticar las publicaciones de Trump sobre los manifestantes de Black Lives Matter en Minnesota tras la muerte de George Floyd a manos de un policía. Cuando las protestas se tornaron violentas, Trump completó una publicación diciendo que “cuando comienzan los saqueos, comienzan los tiroteos”.

“SU LIDERAZGO INEFICAZ”: TAYLOR SWIFT A TRUMP

Swift respondió a la declaración y escribió en una publicación propia: “Después de avivar el fuego de la supremacía blanca y el racismo durante toda su presidencia, ¿tiene el descaro de fingir superioridad moral antes de amenazar con la violencia?”.

En agosto de ese mismo año, Swift se centró en el manejo de la financiación del Servicio Postal de Estados Unidos por parte de Trump y lo criticó por supuestamente retener miles de millones de dólares en fondos.

“El desmantelamiento calculado del USPS por parte de Trump demuestra una cosa claramente: él es muy consciente de que no lo queremos como nuestro presidente. Ha optado por hacer trampa descaradamente y poner en riesgo la vida de millones de estadounidenses en un esfuerzo por aferrarse al poder”, acusó en X.

En una publicación posterior, la estrella agregó: “El liderazgo ineficaz de Donald Trump empeoró gravemente la crisis en la que nos encontramos y ahora se está aprovechando de ello para subvertir y destruir nuestro derecho a votar y a hacerlo de forma segura. Solicite su boleta con anticipación. Vote temprano”.

SU GRAN INFLUENCIA EN LOS VOTANTES ESTADOUNIDENSES

El poder político de Swift es evidente. El 19 de septiembre, Día Nacional del Registro de Votantes, compartió un mensaje en Instagram en el que instaba a sus seguidores a registrarse en el sitio web independiente y sin fines de lucro Vote.org. Según la organización, la publicación de Swift fue seguida por un aumento de más de 35,000 registros, un aumento de casi 25 por ciento con respecto al mismo día del año anterior.

Andrea Hailey, directora ejecutiva de Vote.org, afirmó que el aumento de las inscripciones en un solo día fue una “señal muy alentadora del entusiasmo de los votantes”, en particular porque hubo un aumento del 115 por ciento durante 2022 en el número de jóvenes de 18 años recientemente elegibles que se registraron para votar.

Una encuesta realizada en mayo por Redfield & Wilton Strategies para Newsweek, se encontró que 22 por ciento de los votantes que respaldaron a Biden en las elecciones de 2020 dijeron que sería más probable que votaran por un candidato republicano en una elección si Swift los respaldara.

La encuesta, que se realizó entre 1,500 votantes elegibles el 1 de mayo, mostró un aumento de 9 puntos respecto de enero, cuando solo 13 por ciento de los partidarios de Biden 2020 dijeron que sería más probable que votaran por un candidato republicano respaldado por Swift.

OLA DE ATAQUES

Su influencia también parece estar creciendo entre los partidarios de Trump, aunque menos que entre los que habían apoyado a Biden. En enero, 13 por ciento de los votantes de Trump en 2020 dijeron que estarían más dispuestos a votar por un candidato demócrata respaldado por Swift. Ese número aumentó al 16 por ciento en mayo.

Tanto la encuesta de mayo como la de enero tuvieron un margen de error de más o menos 2.53 por ciento. La encuesta de enero se realizó entre 1,500 votantes habilitados el 18 de enero.

La entrada de Swift en la política y su innegable influencia han provocado una ola de ataques implacables por parte de algunos partidarios de Trump. Antes del Super Bowl LVIII de este año, muchos amenazaron con boicotear la transmisión porque se esperaba que la cantante asistiera para apoyar a su novio, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

“ES INUSUALMENTE HERMOSA”

El apoyo de Swift a los políticos demócratas provocó comentarios de Trump, quien en 2018 indicó a los periodistas que le gustaba la música de la estrella “ahora un 25 por ciento menos” después de enterarse de dónde estaba colocando ella su apoyo.

A principios de este año, la revista Rolling Stone informó que Trump había declarado anteriormente que era “más popular” que la cantante. En el libro Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass, publicado en junio, se afirma que el magnate inmobiliario calificó a Swift de “inusualmente hermosa, pero liberal”.

“Creo que es hermosa, muy hermosa. La encuentro muy hermosa”, comenzó Trump. “Creo que es liberal. Probablemente no le guste Trump. Pero he oído que tiene mucho talento. Pero creo que es muy, muy hermosa, en realidad, inusualmente hermosa”.

En otro lugar, Trump dijo sobre las inclinaciones políticas de Swift: “Ella es liberal o ¿solo una actuación? ¿Es legítimamente liberal? ¿No es una actuación? Me sorprende que una estrella del country pueda tener éxito siendo liberal”. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek

