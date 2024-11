Bonie Lee, una joven que se describe como “una mujer común que no tiene interés en mantener relaciones con hombres”, expresa su postura en medio del creciente movimiento 4B o 4 No: sin citas, sin sexo, sin matrimonio y sin hijos. Este fenómeno, iniciado en Corea del Sur hace más de cinco años, ha ganado impulso en redes sociales y ahora se extiende hacia Estados Unidos, especialmente tras la elección de Donald Trump el 5 de noviembre.

Según fuentes oficiales, las búsquedas sobre el movimiento 4B experimentaron un aumento en Google inmediatamente después de conocerse los resultados presidenciales.

Para muchas mujeres, el triunfo del exmandatario representó un “agravio” contra los derechos femeninos y las libertades reproductivas. Durante su campaña, Trump aplaudió la decisión del Tribunal Supremo de revocar en 2022 el caso Roe vs. Wade, un fallo que puso fin al derecho al aborto en casi todo el país. Desde entonces, 17 estados han restringido o limitado severamente el acceso al aborto.

“Mujeres estadounidenses, es hora de aprender de las coreanas y adoptar el movimiento 4B. Las mujeres de Corea del Sur lo están haciendo. Es hora de unirnos a ellas. No vamos a recompensar a los hombres ni tendrán acceso a nuestros cuerpos”, escribió una usuaria en X (antes Twitter), pero ¿de qué trata?

El movimiento 4B, originado en línea en Corea del Sur, es una corriente de mujeres que rechazan los roles tradicionales que se les imponen, especialmente los de esposa y madre. Entre sus propósitos busca combatir la misoginia, los altos número de violencia de género, los feminicidios, la pornografía con cámaras espía y la brecha salarial.

LAS LETRAS DEL MOVIMIENTO 4B

Esta iniciativa feminista toma su significado de las cuatro palabras que lo integran. Todas empiezan con “Bi”, que en coreano significa “No”: Biyeonae (no tener citas con hombres), Bisekseu (no tener sexo con hombres), Bihon (no casarse con hombres) y Bichulsan (no tener hijos). No obstante, grupos conservadores culpan al movimiento por la caída en la tasa de natalidad de Corea del Sur.

Información oficial refiere que hace una década casi 47 por ciento de las solteras pensaban que el matrimonio era necesario; ahora este porcentaje cayó al 22.4 por ciento, mientras que el número de parejas dispuestas a convivir hasta la muerte pasó de 434,900 en 1996 a 257,600 en 2019, cuando tuvo su auge. En ese sentido, las 4B han inspirado otras “huelgas feministas” en diversos países, con mujeres que buscan defender su autonomía.

“A los hombres que preguntas de buena fe qué pueden hacer para ser aliados, no lo sé. Depende de ustedes. Inicien un pódcast o algo así y vuélvanse más populares que Joe Rogan y los demás influyentes de la manosfera que venden un conservadurismo ligero para atraer a los hombres y empujarlos más a la derecha”, criticó una usuaria de Reddit sobre el reciente triunfo de Trump.

En contexto, el cómico y creador de contenido Joe Rogan anunció su respaldo a Donald Trump desde antes de las elecciones. Durante un episodio de tres horas, el podcaster estadounidense entrevistó al exmandatario y dedicó gran parte de la conversación a elogiarlo.

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la población femenina en Estados Unidos es del 50.46 por ciento del total, ligeramente superior a la masculina. Con estas búsquedas del 4B, hoy analistas cuestionan si las estadounidenses se unirán formalmente al movimiento como forma de protesta contra el segundo mandato presidencial de Trump en la Casa Blanca o si crearán su propia versión bajo el mismo fin. N