Un tesoro de 11 litografías firmadas por el reconocido artista surrealista español Salvador Dalí provocó una batalla de subastas después de ser encontrados en un garaje tras 50 años bajo resguardo.

Las impresiones, compradas en la década de 1970 en una galería de arte que cerró la venta por 500 libras esterlinas, despertaron el interés de los medios de comunicación en todo el mundo y una intensa competencia entre los postores en línea y telefónicos en la subasta de Hansons Richmond este martes 30 de septiembre de 2024.

Todas fueron encontradas en un garaje en Berkeley Square de Londres, Mayfair, por el experto en antigüedades Chris Kirkham.

Los lotes fueron a subasta guiados en 500 y 700 euros cada uno, pero cada uno rompió sus estimaciones. El más buscado fue el Lote 10, una litografía abstracta en color de figuras desnudas firmadas por Dalí a lápiz. La impresión de edición limitada, 41 de 1,254 se vendió en 4.900 libras esterlinas.

En la línea similar, el lote 7, una litografía firmada de edición limitada (41/125) con una mujer con un vestido amarillo, se vendió en 3,100 libras esterlinas. Todos menos uno de los lotes superaron las 1,000 libras esterlinas y el total alcanzado para las 11 litografías fue de 19,750 libras esterlinas.

LAS LITOGRAFÍAS DE DALÍ SON UN HALLAZGO INCREÍBLE

Chris Kirkham, director asociado de la casa de subastas Hansons Richmond en Londres, dijo: “Fue un hallazgo increíble. Despiró un interés fenomenal de todo el mundo, y resultados fenomenales. Las litografías se vendieron a licitadores del Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Estamos encantados por las personas que tienen la suerte de conseguir una.

“El descubrimiento se produjo después de que me invitaran a evaluar algunas antigüedades en la casa del vendedor en Mayfair. Durante la visita me llevó a su garaje y, he aquí, salió este tesoro de litografías surrealistas. Habían estado escondidos y olvidados durante unos 50 años. Se sintió bastante surrealista. Nunca sabes lo que vas a descubrir en una visita domiciliaria de rutina”.

“Es un artista que tiene un atractivo duradero. Las litografías eran vibrantes y coloridas, lo que las hace comerciales, y creo que probablemente quedarán bien en cualquier hogar”, aseguró Kirkham. “Son bonitas, grandes y decorativas, por lo que tienen una buena combinación de cosas”, añadió.

Kirkham destacó que esta venta es un ejemplo de cómo las subastas en línea han permitido a más compradores privados adquirir obras de arte a precios competitivos.

“Una señora compró hoy tres litografías. Las vio en la prensa y las quiso para su casa, para ponerlas en una pared. Está muy bien, porque hace diez años este tipo de ventas estaban destinadas a profesionales que sólo buscaban revender los objetos adquiridos”, añadió. N

