“Pink Floyd Sinfónico”, es un deleite para los fanáticos de la legendaria agrupación británica y para aquellos que buscan una fusión única entre el rock clásico y la música de orquesta.

El impresionante espectáculo consta de un montaje con más de 70 músicos en escena, quienes interpretan los grandes éxitos de Pink Floyd, combinando los poderosos arreglos originales con nuevas adaptaciones sinfónicas que elevan la música a otro nivel.

El repertorio que se presenta en “Pink Floyd Sinfónico” no solo incluye los temas más emblemáticos de la banda, como “Comfortably Numb”, “Wish You Were Here” y “Shine On You Crazy Diamond”, sino que se centra en el disco icónico The Dark Side of the Moon, que este año celebra su 51º aniversario.

Este álbum, que ha sido catalogado como una obra maestra por críticos de todo el mundo, es conocido por su exploración de temas profundos como la salud mental, la alienación, el existencialismo y las consecuencias de la guerra.

PINK FLOYD SINFÓNICO: UN VIAJE SENSORIAL

La revista Rolling Stone lo ha clasificado en el puesto 43 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, y no es para menos: el disco ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo y permaneció en las listas de Billboard durante un asombroso total de 937 semanas consecutivas, lo que equivale a más de 19 años.

Durante “Pink Floyd Sinfónico”, los asistentes pueden disfrutar de una inmersión visual sin precedentes, ya que las canciones van acompañadas por proyecciones en alta resolución de los videos originales de Pink Floyd, así como imágenes y animaciones especialmente diseñadas para complementar la atmósfera de cada pieza musical.

Estas proyecciones, en combinación con la espectacularidad del sonido en vivo de una orquesta sinfónica, prometen transportar a los espectadores a un viaje sensorial a través de los paisajes sonoros y emocionales que hicieron de Pink Floyd una de las bandas más innovadoras del siglo XX.

Si eres fanático de Pink Floyd, o simplemente un amante de la música, este concierto es una cita obligada. El próximo 22 de octubre, el Auditorio Nacional será testigo de una noche mágica en la que el rock y la sinfonía se unirán para rendir homenaje a uno de los álbumes más icónicos de la historia. Los boletos a la venta están a la venta en las taquillas del inmueble. N