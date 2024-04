Disney reveló un primer vistazo a Mufasa: El Rey León, la nueva película que llegará a los cines el próximo 20 de diciembre y que explora el improbable ascenso del amado rey de las Tierras del Orgullo.

El trailer fue lanzado este lunes 29 de abril acompañado de una lista de talentos de estrellas que dan vida a personajes nuevos y favoritos de los fans, además, el célebre galardonado compositor Lin-Manuel Miranda está escribiendo las canciones de la película producidas por Mark Mancina y Miranda, con música adicional y actuaciones de Lebo M.

“Elton John, Tim Rice, Hans Zimmer, Lebo M. Mark Mancina, Beyoncé, Labrinth, Ilya Salmanzadeh, Beau Black, Ford Riley, forman parte del increíble equipo de música de The Lion Guard. La película tiene un increíble legado musical con música de algunos de los mejores compositores del mundo, y me siento humilde y orgulloso de ser parte de él. Ha sido un placer trabajar junto a Barry Jenkins para dar vida a la historia de Mufasa, y no podemos esperar a que el público experimente esta película en los cines”, dijo Miranda.

MUFASA: EL REY LEÓN SERÁ CONTADA EN FLASHBACKS

En Mufasa: El Rey León, Rafiki será el encargado de transmitir la leyenda de Mufasa al joven cachorro de león Kiara, hija de Simba y Nala, en la aventura no podrán faltar Timon y Pumbaa. Contada en flashbacks, la historia presenta a Mufasa como un cachorro huérfano, perdido y solo hasta que conoce a un león simpático llamado Taka, el heredero de un linaje real. La reunión al azar pone en marcha un viaje expansivo de un extraordinario grupo de inadaptados en busca de su destino: sus lazos se pondrán a prueba mientras trabajan juntos para evadir a un enemigo amenazante y mortal.

Combinando técnicas de cine de acción en vivo con imágenes fotorrealistas generadas por computadora, Mufasa: El Rey León está dirigida por Barry Jenkins, producida por Adele Romanski y Mark Ceryak, y producida por Peter Tobyansen.

UN GRAN ELENCO

A continuación te presentamos la lista de los miembros del elenco nuevos y antiguos que regresaron a prestaran sus voces:

– Aaron Pierre como Mufasa

–Kelvin Harrison Jr. como Taka, un príncipe león con un futuro brillante que acepta a Mufasa en su familia como hermano.

– Tiffany Boone como Sarabi.

– Kagiso Lediga como el joven Rafiki.

– Preston Nyman como Zazu.

– Mads Mikkelsen como Kiros, un león formidable con grandes planes.

– Thandiwe Newton como la madre de Taka.

– Eshe Lennie James como el padre de Taka.

– Obasi Anika Noni Rose como la madre de Mufasa.

– Afia Keith David como el padre de Mufasa.

– Masego John Kani como Rafiki.

– Seth Rogen como Pumbaa.

– Billy Eichner como Timon.

– Donald Glover como Simba.

Blue Ivy Carter como Kiara, hija del rey Simba y la reina Nala, así como Beyoncé Knowles-Carter como Nala. N

