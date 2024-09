“Gente de México, prepárense. Los hermanos están en camino”, así anunció este lunes 30 de septiembre la banda de rock británico Oasis su regreso a los escenarios en México a 15 años de su separación.

Oasis destacó que la venta de boletos para su presentación en México se llevará a cabo el próximo 4 de octubre. El concierto se realizará en el Estadio GNP el próximo 12 de septiembre de 2025.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher anunciaron a finales de agosto que se volverían a reunir para distintos conciertos a nivel mundial como parte de su gira de reencuentro “Oasis Live 2025“, ello provocó un espectacular entusiasmo entre sus seguidores.

Los numerosos seguidores del grupo ya no creían en un reencuentro tras años de rumores y ataques entre estos dos hermanos que crearon himnos de la década de los 1990 como “Wonderwall” o “Don’t look back in anger”. Pero el 27 de agosto pasado las redes sociales de la banda publicaron un video para confirmar las especulaciones de los últimos días: “It’s happening!” (¡Es real!).

“Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera ha terminado. Vengan a ver. No será televisado”, señaló el grupo junto a una fotografía de los hermanos. La gira comenzó el 4 de julio en Cardiff, en Gales.

“Gente de México, prepárense. Los Hermanos estan en camino.”

El tour de Oasis en América del Norte, 2025.

Regístrate para el sorteo de la pre-venta para la Ciudad de México en 👉https://t.co/A0zRW3s9vA

La pre-venta tendrá lugar el jueves 3 de octubre.

La venta general será el… pic.twitter.com/4syascqyAo — Oasis (@oasis) September 30, 2024

OASIS ANUNCIA PREVENTA DE BOLETOS EN MÉXICO PARA SU CONCIERTO

El anuncio de la gira, que promete “un repertorio lleno de clásicos”, ocurre 30 años después de su primer álbum, “Definitely maybe”, publicado el 29 de agosto de 1994. Para conmemorar el aniversario, el grupo ya tenía previsto el lanzamiento de versiones inéditas de algunos temas del álbum, realizadas durante las primeras grabaciones en estudio.

Después del éxito fulgurante de “Definitely maybe”, Oasis alcanzó un año después el pico de su popularidad con “(What’s the story) morning glory?” con temas convertidos en clásicos como “Wonderwall”, “Don’t look back in anger” o “Champagne supernova”.

Pero el éxito musical del grupo quedó a menudo opacado por la tormentosa relación entre Liam, el vocalista principal, y Noel, guitarrista y compositor de sus canciones.

El final de la banda y la separación de los dos hermanos, de 51 y 57 años respectivamente, ocurrió el 28 de agosto de 2009 en los camerinos del festival Rock en Seine de París.

Ahora, de regreso en México, la banda británica Oasis pidió a sus fans registrarse para el sorteo de la preventa para la Ciudad de México. La preventa tendrá lugar el jueves 3 de octubre. “La venta general del viernes 4 de octubre iniciará a las 12PM hora local”, publicaron en Instagram los hermanos Gallagher. El costo de los boletos todavía no ha sido dado a conocer. N

