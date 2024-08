Desde la Generación Silenciosa hasta los baby boomers y los millennials, todos estamos clasificados como una generación en función de nuestro año de nacimiento. Los nacidos entre 1965 y 1980 forman parte de la Generación X, que es una insignia de honor para muchos.

Pero no todo el mundo quiere que su edad sea pública, y a la mayoría de nosotros se nos dijo que nunca lo preguntáramos. Eso no significa que sea imposible saber en qué generación encaja alguien, porque cuando se trata de la generación X, hay signos reveladores.

Newsweek pidió a la herramienta de IA generativa ChatGPT algunas pistas, con el siguiente aviso: “Dígame 10 formas en las que podría saber si alguien es de la Generación X. En su respuesta, tenga en cuenta factores que van desde los indicadores sociales, la moda, el entretenimiento, el uso del idioma y el consumo de medios”.

10 FORMAS EN LAS QUE SABRÁS SI ALGUIEN ES DE LA GENERACIÓN X

ChatGPT propuso una lista de signos que van desde el estilo de una persona, la música que escucha e incluso cómo responde a la tecnología. Newsweek los ha enumerado a continuación:

NOSTALGIA POR LA CULTURA POP DE LOS AÑOS 80 Y 1990

Referencias de entretenimiento: a menudo hacen referencia a programas de televisión clásicos como Friends, The X-Files y Seinfeld, y películas como The Breakfast Club, Ferris Bueller’s Day Off y Pulp Fiction.

Preferencias musicales: Podrían tener una profunda apreciación por las bandas de grunge como Nirvana y Pearl Jam, o bandas alternativas como R.E.M. y The Cure. El hip-hop de los años 90, como Tupac, Biggie y los primeros Jay-Z, también resuena con ellos.

LA GENERACIÓN X Y LA PREFERENCIA POR LOS MEDIOS ANALÓGICOS

Formatos físicos: Gen Xers todavía puede tener una afición por los discos de vinilo, las cintas de casete o incluso el VHS. Aprecian el aspecto tangible de los medios de comunicación, como hojear un viejo álbum de fotos en lugar de desplazarse por las fotos digitales.

3. Actitud independiente y autosuficiente

Ética de bricolaje: la generación X valora la independencia, probablemente influenciada por su experiencia de ser niños con llave (los niños en edad escolar se quedan sin supervisión en casa durante parte del día). Pueden mostrar una fuerte mentalidad de bricolaje, ya sea en mejoras para el hogar, reparación de automóviles o en el aprendizaje de nuevas habilidades.

EL SENTIDO DEL HUMOR CÍNICO DE LA GENERACIÓN X

Sarcasmo e ironía: la generación X es conocida por un cierto nivel de cinismo e ironía en su humor. Crecieron durante una época de cambio económico y político, lo que dio forma a su perspectiva para ser más escéptica y sarcástica.

RETROCESOS DE LA MODA

Grunge o moda de los 90: es posible que notes una afición por las camisas de franela, Doc Martens, chaquetas de cuero o camisetas de banda. Podrían incorporar estos elementos en su vestuario actual como un un ado a su juventud.

LENGUAJE Y ESTILO DE COMUNICACIÓN

Uso de la jerga: podrían usar frases como “lo que sea”, “totalmente”, “genial” o “tío” de forma natural en la conversación. También pueden poner los ojos en blanco ante la jerga más nueva como “ilit” o “yeet”.

Preferencias de comunicación: Los de la generación X se sienten cómodos con la comunicación analógica y digital, pero pueden preferir las llamadas telefónicas o los correos electrónicos a los mensajes de texto para conversaciones más significativas.

ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA

Inmigrantes digitales: Si bien son conocedores de la tecnología, después de haberse adaptado a la era digital, todavía pueden mostrar un grado de precaución o escepticismo hacia la nueva tecnología. Podrían recordar con cariño la época antes de que los teléfonos inteligentes y las redes sociales dominaran la vida cotidiana.

8. Hábitos de consumo de medios

Medios tradicionales: Los de la Generación X todavía podrían consumir medios tradicionales como periódicos, revistas y televisión por cable. Es probable que disfruten de repeticiones de sus viejos programas favoritos o que escuchen rock clásico o listas de reproducción de los 90 en la radio.

ÉTICA DE TRABAJO Y PERSPECTIVAS DE CARRERA

Enfoque equilibrado: Valoran el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, una reacción al agotamiento que se ve a menudo en la generación del baby boomer. Los Gen X suelen apreciar la estabilidad, pero también valoran la flexibilidad, habiendo sido testigos de recesiones económicas y reducción de las corporaciones en sus años de formación.

CONCIENCIA POLÍTICA Y SOCIAL

Escépticos pero pragmáticos: Políticamente, pueden inclinarse hacia puntos de vista centristas o independientes, a menudo escépticos de las ideologías extremas. Después de haber crecido durante la Guerra Fría y varios trastornos sociales, tienden a ser pragmáticos y de mente abierta, pero no son fácilmente infundidos por las tendencias.

¿QUÉ PIENSA UN GEN XER REAL?

Si bien ciertamente no es una ciencia exacta, ChatGPT sugiere que estos signos te dan “una fuerte sensación” de si una persona es parte de la Generación X. La gama de factores de identificación refleja las “experiencias únicas e influencias culturales” que han dado forma a la generación.

Como mujer de la Generación X y fundadora de la comunidad global de Facebook Gen X Girls Grow Up, Erin Mantz sabe una o dos cosas sobre cómo detectar a la generación. Le dijo a Newsweek que gran parte de lo que ChatGPT sugiere suena cierto, y agregó que tienden a ser “recursos, pacientes y flexibles”.

Parte del encanto que le da a la Generación X estas características fue crecer antes del auge tecnológico y tener que usar su propia determinación para conseguir lo que querían, según Mantz.

“Vivimos sin tecnología para darnos gratificación instantánea”, dijo Mantz, vicepresidente de compromiso de los empleados de Zeno Group.

“Somos pacientes porque solíamos hacer cola para ver películas, acampar para comprar entradas para conciertos, esperar a que nuestras canciones favoritas salieran en la radio. También esperamos nuestro turno de usar un teléfono fijo o de pago hasta que otros terminaran”.

LA GENERACIÓN X PREFIERE NO PIDE AYUDA

Mientras que otras generaciones a menudo buscan la ayuda de otros, Mantz dice que la Generación X “solo tomará medidas” para hacerlo por sí misma. Si quieres que algo se haga bien, deberías hacerlo tú mismo, como siempre dicen.

Por supuesto, los tiempos han cambiado sin duda, y la Generación X ha tenido que adaptarse para evitar quedarse atrás como los boomers. Mantz dice que la generación X ha aprendido a entender la tecnología moderna en su mayor parte, pero las señales siguen ahí.

“Podemos estar sosteniendo un bolígrafo durante una llamada de Zoom o Teams, y algunos de nosotros todavía escribimos notas a mano”, bromeó Mantz.

“Creo que nuestro escepticismo no es sobre cómo usar algo, sino sobre por qué. A menudo pensamos que las formas más antiguas son mejores o más eficientes. Por ejemplo, algunos de nosotros preferimos el correo electrónico en lugar de los mensajes de 200 equipos a lo largo de la jornada laboral”.

ChatGPT y Mantz están de acuerdo en que un tropo común de la generación X es que son cínicos. Aunque Mantz no está de acuerdo con esta percepción negativa, se alegra de que su generación no tenga la peor reputación de todas.

Le dijo a Newsweek: “Solía pensar que teníamos el peor rap, pero ahora creo que los millennials pueden tenerlo peor”.

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: