La generación de los boomers se clasifica como las nacidas entre 1946 y 1964, pero a veces no es necesario saber la edad de una persona para saber en qué generación encaja.

Tal vez recuerdes a un padre o abuelo preguntando: “¿Qué es el TikTok?” o que se puso el teléfono en el oído durante una videollamada. No hay necesidad de preguntar en qué año nacieron con un comportamiento tan clásico de boomer en exhibición.

No es ningún secreto que los boomers a menudo tienen una mala reputación, ya que son fácilmente estereotipados por las generaciones más jóvenes, pero Newsweek pidió a la herramienta de inteligencia artificial generativa ChatGPT que describa las 10 formas clave de detectar a un boomer.

Al principio, le preguntamos a ChatGPT el siguiente mensaje: “Dime 10 formas en las que podría detectar a un ‘boomer’, alguien que es de la generación boomer. En su respuesta, tenga en cuenta factores que van desde los indicadores sociales, la moda, el entretenimiento, el uso del idioma y el consumo de medios”.

10 SEÑALES DE QUE ERES UN BOOMER

ChatGPT propuso una lista de 10 indicadores que destacan si alguien es un boomer, que van desde sus aficiones, cómo usan las redes sociales e incluso la decoración que podrían tener en su casa (que lo más probable es que posean y no tengan que alquilar).

LA MÚSICA DE LA GENERACIÓN DE LOS BOOMERS

Los boomers a menudo tienen una gran afinidad por el rock clásico, el Motown y la música folclórica de los años 60 y 70. Artistas como The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan y Aretha Franklin aparecen con frecuencia en sus listas de reproducción.

Si bien la moda es personal y diversa, los boomers a menudo pueden preferir estilos clásicos y atemporales. Podrían favorecer la ropa cómoda y bien hecha, como polos, mocasines y mezclilla. Algunos también podrían tener afecto por las tendencias de la moda de los años 60 y 70, como los pantalones de campana o el tie-dye.

CONSUMO DE MEDIOS

Los boomers son más propensos a consumir medios tradicionales como los periódicos, la televisión por cable y la radio. Podrían ver programas de televisión y películas clásicas de los años 60, 70 y 80 y disfrutar de programas en los canales de noticias por cable.

Si bien muchos Boomers son conocedores de la tecnología, pueden estar menos inclinados a usar los últimos gadgets o plataformas de redes sociales como TikTok. A menudo prefieren Facebook y pueden usar el correo electrónico con más frecuencia que las aplicaciones de mensajes de texto o mensajería.

LENGUAJE Y EXPRESIONES DE LOS BOOMERS

Los boomers pueden usar expresiones que eran populares en el pasado, como “cool”, “groovy” o “right on”. También podrían hacer referencia a piedras de toque culturales como “el verano del amor” o “Woodstock”.

ACTITUDES SOCIALES DE LOS BOOMERS

Muchos boomers experimentaron movimientos sociales y políticos significativos, como el movimiento de derechos civiles, las protestas de la Guerra de Vietnam y el movimiento feminista. Podrían hacer referencia a estos eventos y tener puntos de vista particulares moldeados por esa época.

REFERENCIAS CULTURALES

Los boomers pueden hacer referencias a eventos o figuras icónicas de su juventud, como el alunizaje, Watergate o Woodstock. A menudo tienen un profundo aprecio por los momentos históricos que definieron a su generación.

ESTILO DE COMUNICACIÓN DE LOS BOOMER

Los boomers pueden preferir las llamadas telefónicas a los mensajes de texto y a menudo valoran la comunicación cara a cara. También pueden escribir en oraciones completas y usar la puntuación adecuada, incluso en la comunicación digital casual.

DECORACIÓN DEL HOGAR Y OBJETOS DE COLECCIÓN

Los boomers podrían tener decoración o objetos de colección de mediados del siglo XX. Esto podría incluir artículos como discos de vinilo, muebles vintage y obras de arte clásicas.

ESTILO DE VIDA Y AFICIONES

Muchos boomers están entrando o ya se están jubilando. Pueden tener pasatiempos como jardinería, golf o viajar. Algunos también podrían estar involucrados en el voluntariado o el servicio comunitario, lo que refleja un fuerte sentido del deber cívico.

ChatGPT agregó que estos “indicadores sutiles y no tan sutiles” son solo indicadores potenciales de la edad de una persona, y no son definitivos. Dijo que debemos “recordar que las personas son individuos” y que no todos los boomers coincidirán con esta descripción.

LOS VIEJOS HÁBITOS MUEREN DUROS

Si bien muchas de las sugerencias son estereotipadas, el experto en tendencias generacionales Daniel Levine le dijo a Newsweek que hay “factores que separan a cada generación”. Sugirió que estas identidades se crean a partir de los entendimientos sociales únicos y las mentalidades que las personas solo tendrán si crecieron durante un cierto tiempo.

Las diferencias generacionales no tienen por qué ser peyorativas, pero pueden derivarse de un sentido de unidad y valores compartidos.

Levine dijo: “Las generaciones se crean a partir de experiencias culturales compartidas. Las personas de la misma generación entienden las referencias de los demás a todo, desde la política hasta la cultura pop. Son parte de su propia multitud”.

El director del Avant-Guide Institute Levine está de acuerdo con muchas de las ideas propuestas por ChatGPT, ya que bromeó diciendo que los boomers prefieren leer un periódico físico mientras disfrutan de un café por la mañana y que dependen de sus hijos para proporcionar apoyo técnico interno.

“Los boomers suelen seguir en Facebook, cogen el teléfono solo para charlar, probablemente saben cómo leer un mapa y guardan todos sus manuales de electrodomésticos. Supongo que los viejos hábitos mueren”, continuó Levine.

No es una ciencia exacta, y sin duda habrá boomers que no estén de acuerdo con muchas de estas nociones, o tal vez los de la generación Z que se petrifiquen al pensar que se ajustan a la descripción en su lugar. No se preocupen, boomers, no son los únicos que son reprendidos. Todos recordamos cómo se sintieron los millennials atacados cuando la Generación Z vino por sus queridos vaqueros ajustados. “Los estereotipos van en ambos sentidos, y estoy a fa del pluralismo cultural y el respeto mutuo. Las generaciones se burlan entre sí, y eso está bien”, dijo Levine. N

