Los trastornos mentales como la depresión y la ansiedad se caracterizan por una variedad de síntomas diferentes, y las personas que reciben el mismo diagnóstico pueden experimentar diferentes combinaciones de esos síntomas. Esta forma de definir el trastorno mental ha sido objeto de debate polémico, y algunos en el campo se refieren a que las definiciones de síntomas son demasiado amplias.

Un nuevo estudio de la Universidad de Yale encuentra que, si bien puede haber muchas combinaciones posibles de síntomas que pueden conducir a un diagnóstico particular, la mayoría de estas combinaciones rara vez, si es que alguna vez, se observan en el mundo real.

El hallazgo, dicen los investigadores, significa que los criterios amplios para los trastornos mentales pueden no estar afectando negativamente a los diagnósticos en la práctica, pero es posible que sea necesario tener en cuenta las combinaciones de síntomas al realizar estudios. El estudio se publicó el 7 de agosto en la revista JAMA Psychiatry.

El enfoque actual para definir y diagnosticar los trastornos mentales se originó en la tercera edición del “Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM)”, publicado en 1980. El manual, que actualmente se encuentra en su quinta edición, sigue siendo uno de los sistemas de clasificación más utilizados para los trastornos mentales.

“La idea central era aumentar la fiabilidad del diagnóstico”, dijo Tobias Spiller, coautor principal del estudio. “Así que, por ejemplo, si dos pacientes con los mismos síntomas fueran a diferentes médicos, terminarían con el mismo diagnóstico, que no siempre fue el caso anteriormente”.

El resultado fue un sistema en el que múltiples síntomas estaban asociados con un trastorno mental y los pacientes tenían que tener ciertos síntomas o un cierto número de posibles síntomas para cumplir con los criterios de un diagnóstico.

EN LOS TRASTORNOS MENTALES ALGUNAS COMBINACIONES DE SÍNTOMAS SON MÁS COMUNES QUE OTRAS

“Así que, si bien el enfoque resultó en diagnósticos más confiables, también significa que las personas con síntomas muy diferentes pueden calificar para el mismo diagnóstico”, dijo Spiller. Los científicos sospecharon que podría haber patrones en las combinaciones de síntomas que podrían observarse en todos los trastornos mentales.

“Una teoría en salud mental es que hay algún tipo de calidad latente que genera un trastorno”, dijo Or Duek, coautor principal del estudio. En otras palabras, los trastornos no son aleatorios. Entre la lista de síntomas de un trastorno en particular, algunos síntomas serán más comunes que otros y ciertos síntomas tendrán más probabilidades de ocurrir juntos que otros. Por lo tanto, dijeron los investigadores, algunas combinaciones de síntomas deberían ser más comunes y otras deberían ser raras.

Para probar esto, los investigadores primero construyeron una simulación para un trastorno mental ficticio definido por cinco síntomas de los cuales al menos dos tenían que estar presentes para provocar un diagnóstico. Luego simularon a 500 pacientes y calcularon sus combinaciones de síntomas, repitiendo este análisis 100 veces.

Descubrieron que algunas de las combinaciones de síntomas, de las cuales había 32 posibilidades, eran muy frecuentes, mientras que la mayoría eran poco comunes. Este patrón también se mantuvo en los datos del mundo real. En los conjuntos de datos para el trastorno de estrés postraumático (TEPT), el trastorno depresivo mayor, la esquizofrenia y el trastorno de ansiedad generalizada, la mayoría de las combinaciones de síntomas ocurrieron raramente y se observaron con frecuencia menos de 10 por ciento de las combinaciones posibles.

PACIENTES CON COMBINACIONES ATÍPICAS

Por ejemplo, en el conjunto de datos sobre el trastorno de estrés postraumático, 99.8 por ciento de todas las posibles combinaciones de síntomas se observaron en menos de 1 por ciento de los individuos. Mientras tanto, 1 por ciento más común de las combinaciones fue reportada por 46.2 por ciento de los individuos.

“La gente ha criticado al DSM por introducir tanta heterogeneidad, diciendo que no tiene sentido incluir tantos síntomas”, dijo Spiller. “Pero aquí mostramos que, si bien hay muchas posibilidades diferentes de combinación de síntomas, solo unas pocas son realmente probables, y la heterogeneidad no es un problema relevante”.

Pero podría haber implicaciones para la investigación, dijeron los investigadores. “Tenemos que ser cautelosos al tratar de generalizar los hallazgos de un estudio en particular”, dijo Duek. En los entornos de atención primaria, los médicos a menudo pueden ver los casos del “libro de texto”, o los pacientes con las combinaciones de síntomas más comunes.

Pero las clínicas especializadas pueden atraer a los pacientes con combinaciones atípicas. Si los investigadores llevan a cabo un estudio en uno de los entornos más especializados, es posible que sus hallazgos no se generalicen a la población en general, dijo Duek. También podría contribuir al problema de reproducibilidad en la investigación psicológica, en la que muchos hallazgos de los estudios no se pueden replicar en investigaciones posteriores.

Si bien los científicos deben tener en cuenta la variabilidad de los síntomas al diseñar la investigación, el hallazgo general de este estudio es que esta variabilidad no es caótica: tiene estructura y previsibilidad. “Parece abstracto, pero esto es realmente solo una descripción de lo que los médicos han tenido instintos”, dijo Spiller. “Es un marco formalizado para comprender las suposiciones y los problemas con los que se enfrentan los médicos a diario”. N

