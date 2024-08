Sarah Katz se mantuvo alejada de las bebidas energéticas porque sabía que eran un riesgo para ella, pero la estudiante universitaria de 21 años con una afección cardiaca subyacente no sabía que debía evitar la limonada cargada de la tienda Panera Bread, dice destrozada Jill Katz, madre de la joven.

Katz, una destacada estudiante de la Universidad de Pensilvania, murió de un paro cardiaco en septiembre de 2022 después de consumir la bebida con alto contenido de cafeína en una tienda en Filadelfia, donde no se comercializaba como una “bebida energética“, dijo la madre de Katz.

“Sarah no sabía que esto era una bebida energética”, dijo Jill Katz a Newsweek. “Nunca se le prohibió el café, solo dijeron que se mantuviera alejada de las bebidas energéticas y esta no fue etiquetada como tal. Así que ella no lo sabía”.

Los padres de Katz ahora están demandando a Panera por daños no especificados, alegando que la limonada que contenía hasta 390 miligramos de cafeína por cada 30 onzas la convirtió en una “bebida energética peligrosa” a pesar de no haber sido etiquetada como tal, afirma la demanda de la familia. Esta es una de las al menos cuatro demandas asociadas con la ahora descontinuada “Charged Lemonade”.

Los padres también quieren que la muerte de su hija provoque una mayor transparencia y una regulación adicional sobre las bebidas energéticas que pueden estar relacionadas con un paro cardíaco repentino, según un estudio reciente.

La Administración de Alimentos y Medicamentos tiene un límite diario recomendado de 400 miligramos de cafeína, poco más que en esa bebida de Panera, pero algunas personas son mucho más susceptibles que otras.

LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS APUNTAN A LOS JÓVENES

“Realmente se ha vendido y comercializado a los jóvenes”, dijo Katz sobre las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas son expuestas “en colores pastel, con marketing que muestra a los jóvenes corriendo en la playa o surfeando o patinando y haciendo trucos de lujo”.

Un portavoz de Panera le dijo a Newsweek que la compañía negó cualquier culpa en las demandas en curso por muerte o negligencia. “La compañía llevó a cabo una investigación exhaustiva que no encontró ningún vínculo causal con nuestros productos, y sigue creyendo que las acusaciones carecen de mérito”, dijo Panera en un comunicado.

Los funcionarios de Panera dicen que la cadena había revelado constantemente la presencia y la cantidad de cafeína en una limonada cargada en los restaurantes y en su aplicación antes de suspender el producto en mayo. La medida de eliminar gradualmente la bebida a base de plantas con jarabe de mango, yuzu, con cafeína y sabor a cítricos reflejó la evolución de las preferencias de los clientes, dijo la compañía.

“En Panera, creemos profundamente en la transparencia de los ingredientes y respaldamos este compromiso con prácticas claras de etiquetado y divulgación”, dijo un portavoz de la compañía. “One Charged Lemonade” excedió el contenido combinado de 12 onzas de Red Bull (114 miligramos de cafeína) y 16 onzas de Monster Energy (160 miligramos).

Sarah Nicole Katz sabía muy bien que debía evitar las bebidas energéticas. A los 5 años, le diagnosticaron una afección cardíaca conocida como síndrome de QT largo después de tener una convulsión durante una clase de natación, dijo su madre. El trastorno, que Katz manejó con visitas regulares al médico, hace que los latidos del corazón duren fracciones de segundo más de lo normal, lo que puede causar convulsiones o un paro cardíaco repentino.

TRANSPARENCIA EN LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS EVITARÍA GRAVES DAÑOS

Katz acusó a Panera de no enfatizar sobre el contenido de cafeína en la bebida vendida en su tienda de Filadelfia, donde se le relacionó como una opción saludable “a base de plantas”, mientras que la aplicación de la cadena divulgó completamente los ingredientes de la bebida, incluidos el azúcar añadido, guaraná, taurina y otros estimulantes.

“Lo estaban minimizando”, dijo Katz. “Debería haber transparencia, para que la gente sepa lo que está bebiendo”. La necesidad de etiquetas más claras se ve acentuada aún más por la forma generalizada en que se han generalizado las bebidas energéticas en los campus universitarios, según Katz.

“Quieren hacer el trabajo, pero también quieren divertirse”, dijo Katz sobre el encanto de las bebidas energéticas para los adultos más jóvenes. “Entonces, ¿cómo lo hacen? Se medican a sí mismos a través de bebidas energéticas. Hay casi un esfuerzo consciente para engañar a lo que estas bebidas pueden hacer a la gente”.

La abogada de Katz, Elizabeth Crawford, también representa a la familia de Dennis Brown, un hombre de 46 años de Florida con un trastorno por deficiencia cromosómica que murió en octubre de 2023 después de beber tres limonadas cargadas. Sus familiares afirman que el “diseño defectuoso e irrazonablemente peligroso” de la cadena lo condujo a un paro cardíaco. Por ahora, se ha fijado una fecha de audiencia en Delaware para el 3 de noviembre.

Otras dos personas que alegan haber sufrido lesiones cardíacas permanentes después de beber la limonada también están demandando a la empresa. Lauren Skerritt, de 28 años, de Rhode Island, ahora experimenta “episodios recurrentes de latidos cardíacos rápidos” sin previo aviso desde su visita de abril de 2023, afirma su demanda. El juicio de Skerritt está programado para comenzar a principios de mayo.

EL CASO DE LUKE ADAMS

Luke Adams, un hombre de 18 años de Pensilvania, afirma que la limonada cargada que bebió en marzo de 2024 provocó un paro cardíaco. “Más tarde se descubrió que el paro cardíaco era causado por la fibrilación ventricular, un tipo de arritmia cardíaca que puede ser desencadenada por la cafeína”, dice la demanda de Adams. “Como resultado de beber Panera Charged Lemonade, la vida de Luke se ha visto afectada física, emocional, social y financieramente”.

Adams, cuyos médicos implantaron un desfibrilador cardiovertivor en su pecho, ahora tiene una afección cardíaca subyacente que fue desencadenada por la limonada cargada, alega su presentación. Todavía no se ha fijado una fecha de audiencia.

“Presentamos estas demandas para obtener justicia para nuestros clientes y sus familias e informar al público sobre la peligrosa bebida energética de Panera para evitar más lesiones y muertes”, dijo Crawford a Newsweek. “Si bien apoyamos firmemente la decisión de Panera de eliminar su limonada cargada de su menú, no ha habido ninguna responsabilidad corporativa. La decisión de Panera de retirar este producto no revivirá a Sarah Katz o Dennis Brown, ni devolverá a Lauren Skerritt o Luke Adams a su forma de vida anterior”.

El doctor Jeremy Alland, especialista en medicina deportiva en el Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago, dijo que es “muy fácil” para los consumidores ingerir cafeína sin saberlo, especialmente porque la industria de las bebidas busca proporcionar el estimulante en ofertas menos tradicionales.

“Cada vez que miras un producto que contiene cafeína, no está escrito en una fuente grande y en negrita como lo están las calorías”, dijo Alland a Newsweek. “La [cantidad] de cafeína suele ser bastante pequeña y es posible que el producto en sí ni siquiera quiera que sepas que tiene cafeína”.

EFECTOS ADVERSOS PARA LA SALUD

El consumo de bebidas cargadas de cafeína puede provocar efectos adversos significativos para la salud de algunas personas, dijo Alland, incluyendo ansiedad y aumento de la frecuencia cardíaca, especialmente para personas con problemas cardiovasculares previamente desconocidos.

“La cafeína es una droga, es como cualquier otra droga que tengamos”, dijo Alland mientras hacía referencia al alcohol. “Normalizamos la cafeína poniendo un Starbucks en cada esquina. No soy inmune a esto, me encanta mi taza de café, pero también soy muy consciente de que te vuelves dependiente de la cafeína en sí”.

Alland, que también trabaja como médico de equipo para los Chicago Bulls de la NBA, dijo que muchos fabricantes de bebidas no alcohólicas están agregando cafeína a más productos que se comercializan con frecuencia con colores brillantes, sabores afrutados o latas masivas.

“Estos están realmente dirigidos a los niños”, dijo. “Y no estoy diciendo que los niños tengan 7 años, aunque nunca se sabe si un padre recibiría una limonada cargada y no sabe que está cubierta de cafeína, y podría ser muy peligroso para los niños pequeños. Pero esto es para adolescentes, y si puedes llegar a ellos temprano y engancharlos a la cafeína, van a volver”.

Alland pidió una mayor visualización de las cantidades de cafeína en el envase del producto, similar a como se muestran las calorías, pero señaló la amplia variación en la sensibilidad al límite diario recomendado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de 400 miligramos.

“Algunas personas responden a la cafeína más que otras”, dijo. “Algunas personas no pueden tolerar 100 miligramos de cafeína sin tener consecuencias y hay personas que pueden tolerar cantidades muy altas, pero a la gran mayoría de las personas les irá bien en este número y por debajo, y de ahí es de donde vienen los 400”.

LIMITARSE A LA CAFEÍNA

El doctor Jacob Teitelbaum, internista, dijo que cualquier persona con síndrome de fatiga crónica o fibromialgia, que afecta a aproximadamente 25 millones de estadounidenses, debería limitar la ingesta a dos tazas de café o té al día porque la cafeína puede agravar los síntomas de la baja de azúcar en la sangre, a menudo relacionados con la insuficiencia suprarrenal.

Los suplementos energéticos sin cafeína ni azúcar también pueden ser una alternativa viable, especialmente para los consumidores más jóvenes, ya que los fabricantes de bebidas se dirigen cada vez más a ellos, dijo Teitelbaum.

“Están creando la próxima generación de adictos a la comida chatarra y a las bebidas energéticas”, dijo. “Básicamente están creando a adictos. Quieren una generación adicta. Eso es bueno para los negocios, pero muy poco saludable para los niños”.

William Dermody, portavoz de la Asociación Americana de Bebidas, que representa a las empresas que producen 94 por ciento de las bebidas energéticas vendidas en los Estados Unidos, incluidos Red Bull y Monster, dijo que los principales fabricantes “van más allá de todos los requisitos federales” con respecto a las prácticas de etiquetado y comercialización responsables, incluida la visualización voluntaria del contenido total de cafeína de todas las fuentes.

“Las bebidas energéticas han sido disfrutadas por millones de personas en todo el mundo durante más de 30 años y son reconocidas por las agencias gubernamentales de seguridad alimentaria en todo el mundo, incluidos Estados Unidos por La Administración de Alimentos y Medicamentos, Health Canada y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria son seguras para el consumo”, dijo Dermody a Newsweek.

LAS CAMPAÑAS SOBRE BEBIDAS ENERGÉTICAS PUEDEN SALVAR VIDAS

La Administración de Alimentos y Medicamentos estima que el consumo rápido de 1,200 miligramos de cafeína puede provocar efectos tóxicos como convulsiones. Los productos de cafeína altamente concentrados han “contribuido a al menos dos muertes” en los Estados Unidos, según un sitio web de la FDA.

“Por ley, las empresas de alimentos son responsables de asegurarse de que cualquier uso de cafeína en sus productos sea seguro”, dijo un portavoz de la FDA en un comunicado. “La cafeína, como cualquier sustancia añadida a los alimentos, debe ser segura en las condiciones en las que se espera que se use, incluida la cantidad que se espera que se consuma.

“La FDA supervisa el mercado para ayudar a garantizar que la cafeína se use de forma segura en los productos que regulamos. Actuaremos cuando sea necesario, incluida la colaboración con la Comisión Federal de Comercio cuando las afirmaciones de marketing hechas por una empresa se conviertan en un problema de salud y seguridad”.

Katz dijo que más campañas de transparencia y educativas relacionadas con las bebidas energéticas y las bebidas con alto contenido de cafeína podrían salvar a otra familia de su interminable pesadilla. “Nunca piensas que va a ser tu familia y tú”, dijo Katz a Newsweek. “Sarah era una persona increíble, tenía tanta pasión por ayudar a los demás y estaba haciendo mucho, y tenía tantos planes. Es difícil para mí pensar que el universo permitiría que nos la quitaran”. N

