Un tráiler derribó cuatro postes de electricidad en la colonia Centro Urbano 70-76 la tarde de este viernes.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 13:00 horas en la avenida 70-76, a un costado del parque que lleva el mismo nombre y cerca del SAT y la Base Aérea Militar.

La caída de los postes causó daños en una camioneta Honda CRV, mientras que un cable golpeó a una señora, aunque sus lesiones no requirieron traslado a un hospital.

Testimonios de vecinos indican que, aunque no hay señalamientos que lo prohíban, usualmente no transitan camiones de carga por esa vialidad. Un “viene-viene” intentó advertir al conductor del tráiler, pero este no detuvo la marcha.

Los residentes informaron que ya habían reportado un poste ladeado anteriormente, por lo que se llevarán a cabo las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad del accidente.

La vialidad está cerrada y personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja para restablecer el suministro de energía eléctrica. El derribo de postes también causó daños menores en automóviles estacionados en la zona. N

Newsweek en español te recomienda: