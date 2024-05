“Me defino primeramente como reportera, productora, y conductora.” Viviana Martínez Moreno, profesional, consciente, responsable, sin miedo a la fuerza de la comunicación, y con más de veinticinco años de experiencia en los medios de comunicación, anunció que está lista para hacer televisión y radio en Tijuana.

“Mi pasión es comunicar. Hoy encuentro muchos micrófonos y puestos ocupados por personas que buscan ‘ser famosos, ser vistos.’ A mí me interesa comunicar, entretener, y ahí he encontrado la forma de servir y ayudar.

Viviana estudió Ciencias de la Comunicación en Tijuana y en CDMX. Empezó en la televisión en un programa infantil producido por Televisa Baja California. Pero su interés radicaba en dirección y producción de cine, pero después de su primer trabajo en Televisión se encantó con ella.

“Fue una carrera completa, aprendí a escribir guiones, algo de actuación y a desvelarme.” Su vida laboral en los medios ha sido surrealista. Su primer jefe en CDMX fue Jorge “El Burro” Van Rankin, de quien aprendió mucho y también en radio trabajó con Jacobo Zabludovsky.

Cuando el canal de videos Telehit estaba en su máximo potencial, producción le presentó la oportunidad de trabajar como Coordinadora Artística. Es ahí donde conoce a Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, con quienes hizo química inmediatamente y trabajaron juntas más de 5 años en el programa “Las Hijas de la Madre Tierra.” Producido por Viviana, Monserrat y Yolana (“Joe”), “Las Hijas…” fue un programa exitoso y novedoso, no solo por su contenido, sino por su uso innovador de cámaras de mano en sus entrevistas y cápsulas informativas. El programa llegó a cubrir la Copa Mundial de la FIFA Corea del Sur / Japón 2002 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, entre otros.

Colaboró como conductora en 2008 con Gustavo Adolfo Infante, conductor y periodista mexicano, en “No lo cuentes” para Grupo Imagen. Siguió su carrera en radio al lado de Gloria Calzada (MVS). Fue el programa de radio al lado de Yordi Rosado, Roxanna Castellanos y Dalilah Polanco (EXA FM) el que la acercó de Lunes a Viernes al público que distante más de 3 años colocó al “morning show“ en el top de programas de radio en el país.

Se desempeñó como conductora en los mejores programas de espectáculos incluyendo “Pasillo TV,” con Paola Rojas en “A las Tres,” espacio informativo transmitido por el canal de televisión Foro TV, y coordinó la sección especial de eventos en el Noticiero de Jacobo Zabludovsky. “Casi siempre estoy rodeada de gente que le gusta que el de al lado… brille, la mayoría de mis compañeros con los que he trabajado en radio y televisión son tan exitosos que no buscan opacar (la mayoría, se ríe.).” Admiro a la gente que trabaja con pasión, que ve por el bien de los demás. Me queda claro que en la posición que te encuentres, no te puedes ensimismar. Tienes que aprender a servir a ver más allá. “

Viviana hace hincapié a la importancia que existe al comunicar, “No es suerte, llevo en los medios ya 25 años y, por ejemplo: En Olimpiadas y Mundiales hay días que estás despierto más de 24 horas, grabando, creando, editando, amo esa adrenalina, pero hay que estar preparados y entender la responsabilidad. “

“Me apasiona la comunicación. Ojalá las nuevas generaciones entiendan el gran poder que es comunicar – y lo hago con responsabilidad. Me gusta, lo disfruto, me fascina. He cubierto reportajes en Japón, Corea, Grecia, Hawái, China, y casi toda la República Mexicana porque además me encanta todo lo que tiene que ver con turismo.”

Hay que comunicar con conciencia de lo que implica el mensaje, sin perder la naturalidad y espontaneidad. El mundo de la televisión es fascinante y también impredecible, “Si me hubieran dicho que el noticiero (Al aire con Paola), en el que durante 6 años trabajé, era uno de los programas más exitosos y un éxito comercialmente hablando iba a terminar de la noche a la mañana, no lo hubiera creído… Así es la tele, también hay que aprender a ser desempleado Jajaja y empezar desde dónde estás. “

“Sueño con hacer televisión y radio en Tijuana, Hay propuestas, pero necesito que todas las piezas se acomoden: horario, contenido y claro el sueldo jajajaja luego piensan que ya por el hecho de que tengas tu espacio y salga tu carita en la tele o te escuches en radio esa es la paga jajaja,” explicó Viviana. N