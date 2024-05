Tijuana, B.C.- Gasolineros de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito solicitaron a Pemex en Baja California a que agilice el envío de gasolina regular a Ensenada para que sea traído a Tijuana, ya que la entrada de la planta Pemex sigue bloqueada por colonos del Maclovio Rojas, quienes no permiten la salida de pipas para distribuir la gasolina a estas ciudades por lo que deben traerla desde Ensenada sin aumentar costos.

La situación se ha complicado en las últimas horas porque Pemex ha dejado de bombear gasolina regular a Ensenada, donde los precios habían sido respetados por los distribuidores, sin embargo, traer gasolina regular desde Mexicali es más caro. A la mañana del viernes 24 de mayo, la cifra de gasolineras cerradas aumentó a 160 en los tres municipios mencionados.

Aunque, hasta el momento, se informó que los precios rondan entre los 23.00 a 24.00 pesos el litro de gasolina regular, ciudadanos reportan costo de hasta 26.00 pesos por litro.

Carlos Roberto Rueda Arreola, presidente de Onexpo Baja Grupo Energético en Baja California, informó que esta situación generará un incremento en el precio del combustible, por lo que están pidiendo a Pemex una pronta solución.

“Si Pemex bombeara producto regular a Ensenada fuera otra cosa. De Ensenada para acá no había incrementado el precio. Los distribuidores estaban respetando el precio que se tenía en Rosarito… Hagan un llamado a Pemex logística, Pemex transformación, que envíen producto inmediatamente y urgente de Rosarito a Ensenada, para poder surtirnos de Ensenada a Tijuana”, declaró el representante de Onexpo Baja.

El porcentaje de incremento quedará en manos de cada grupo gasolinero, según los costos que le genere a los distribuidores trasladar la gasolina desde Mexicali y Hermosillo a Tijuana.

Si bien, Rueda Arreola dijo que los gasolineros entienden que los colonos están en su derecho a la libre manifestación como lo indica la Constitución, también reconocen que este tema está afectando a toda la ciudadanía de los tres municipios.

“En Ensenada no hay -gasolina- regular, entonces tienen que traerlo de Mexicali. Definitivamente el precio del TAR en Mexicali es muy diferente del de Playas de Rosarito, súmenle el precio del flete, y el tiempo que lleva la pipa en ir y venir”, refirió el también empresario.

Y añadió, “El precio de la gasolina es libre, ya tenemos años con el precio de libre competencia, según la Comisión Reguladora de Energía. Entonces ya es un tema empresarial”.

Detalló que estos gastos le cuestan al distribuidor, quienes deben trasladarlo a la estación de servicio. El incremento que se dé dependerá de las marcas, ya que en Tijuana algunos distribuidores están absorbiendo los costos, pero otros no.

Mauricio Razo, director de operaciones de Rendichicas, opinó que está problemática debe ser solucionada a la brevedad por parte de la autoridad o reforzar los trabajos por parte de Pemex para evitar que la falta de producto escale a Ensenada y Mexicali.

“En Rendichicas estamos secos, no tenemos combustible y las rendichicas están sufriendo, nosotros estamos sufriendo, pero la comunidad está batallando. Nosotros lo que necesitamos es que las autoridades entiendan la gravedad de la situación. No lo están midiendo, no lo están aceptando. Entonces, o se resuelve por el lado del conflicto o la parte de Pemex tiene que ser correspondida por nosotros y nosotros por ellos”, sentenció el director comercial de Rendichicas.

En cuanto a los acercamientos con Pemex, el presidente de Onexpo Baja Grupo Energético indicó que ya están en pláticas. Además de la falta de bombeo de gasolina a Ensenada, se enfrentan a que la planta en aquel municipio no trabaja los domingos, por lo que se prevé que el próximo lunes los gasolineros se enfrenten a un retraso de 36 horas en la distribución del producto.

Cuestionado acerca del porqué no existe este bombeo hacia Ensenada, dado que los trabajadores sí estan yendo a trabajar en la Planta Pemex de Playas de Rosarito, como se pudo constatar, respondió que no les han dado una respuesta e ignora el motivo.

Por último informó que, aunque el tema del bloqueo se resuelva este día, restablecer el desabasto tardará de dos a tres semanas.

En la reunión estuvieron presentes representantes grupos gasolineros como: Rendichicas, Chevron, Windstar, Grupo Vecro, Gas Station y Grupo Numar. N

