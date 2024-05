Tijuana, B.C.- A cuatro días de la toma de las instalaciones de la Planta Pemex, que distribuye gasolina y diesel en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, por parte de colonos del Ejido Maclovio Rojas; el 44 por ciento de gasolineras se encuentran sin combustible en estos municipios.

Carlos Roberto Rueda Arreola, presidente de Onexpo Baja Grupo Energético en Baja California, informó que van 123 estaciones cerradas de 278 que hay registrados en los tres municipios afectados. Otras más se encuentran parcialmente cerradas, de las que no hay datos específicos.

“Afortunadamente no hay desabasto, decirle a la población que no se alarme. Lo que pedimos es que no hagan compras de pánico. Lo que estamos haciendo muchos grupos es que estamos cargando hasta 500 pesos por carro para que todo mundo tenga oportunidad de cargar combustible”

Desde el martes comenzaron a racionar la venta de gasolina para evitar afectaciones a la población, siguiendo la recomendación de Pemex y el gobierno de Baja California. Hasta este jueves la capacidad para atender la necesidad de combustible es del 60 por ciento, por lo que se ven algunas estaciones abiertas y otras cerradas.

Resaltó que a pesar que el tema es de carácter federal, el gobierno del Estado está interviniendo, asimismo, indicó que ya tuvieron respuesta por parte de la Secretaría de Gobernación, quienes les informaron que ya están trabajando en el tema.

Aceptó que esta situación no tendrá solución de la noche a la mañana por lo que pidió que no haya alarma entre la ciudadanía, principalmente entre los conductores de transporte público, quienes se encuentran alarmados, sin embargo, anunció que se está trayendo combustible de otras localidades como Ensenada y Hermosillo, Sonora.

“El tema aún es complicado por la situación de logística, todavía no se ha determinado de qué forma va a trabajar Pemex. Lo que les comento y es algo serio, está trabajando Pemex y Segob, y con el Gobierno del Estado para ver cómo resolver el problema. Lo principal del problema es el desabasto, ya el tema de resolver con vecinos del Maclovio Rojas es un tema que se tienen que sentar con ellos, resolverlo”.

En cuanto al incremento del precio por litro de gasolina, explicó que no pueden hacer más porque se vive en una libre competencia, por lo que invitó a los gasolineros a que tengan sensibilidad y no jueguen el dolor y la necesidad de la gente.

600 trabajadoras de Rendichicas entre las más afectadas por desabasto de gasolina

Patricia Sajaragui, gerente de Relaciones Públicas y Marketing de Rendichicas, informó que la empresa que representa tiene 32 estaciones en Tijuana, una en Playas de Rosarito y otra en Tecate, de las que solo está en funcionamiento total la que se ubica en Tecate; cuatro más se encuentran trabajando con faltante de algún producto y el resto tiene paradas operaciones por falta de combustible.

Denunció que, a diferencia de otras empresas gasolineras, en Rendichicas no tienen abastecimiento constante lo que ha generado pérdidas económicas que al momento no están calculadas, y que también está afectando a sus trabajadoras.

“No entendemos por qué si somos de las empresas que más volumen y venta generamos, no estamos recibiendo con cierta prioridad el abasto”

Desde el lunes comenzó el desabasto e incremento el martes y miércoles. Tan solo en Tijuana hay alrededor de 600 mujeres trabajadoras, quienes al no tener clientes han visto disminuido su ingreso que obtienen a través de las propinas.

Guadalupe Rivas, Brenda Huerta y Fabiola Berti, son trabajadoras de la estación de Rendichicas en El Soler, indicaron que su salario y prestaciones no se han visto vulneradas, pero sí el ingreso extra que obtienen de atender a conductores que acuden diariamente a abastecerse de combustible.

El llamado que hicieron a las autoridades es que se resuelva la situación a la brevedad, tanto la demanda de los colonos del Maclovio Rojas, como la falta de combustible.

Gobernadora de Baja California asegura abastecimiento de gasolina

Ante la situación que se vive en tres de los siete municipios de Baja California, la gobernadora, Marina del Pilar Avila, informó a través de su cuenta oficial de Facebook, que desde Sonora y Ensenada se enviará combustible a Tijuana para combatir la escasez de combustible.

Asimismo solicitó que se eviten las compras de pánico, y aseguró que se está trabajando con las autoridades para solucionar el tema de abastecimiento. Sobre la solución a las demandas de los colonos de Maclovio Rojas que piden sus títulos de propiedad, no emitió comentario alguno. N

Newsweek en español te recomienda: