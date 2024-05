Tijuana, B.C.- La Dirección de Administración Urbana (DAU) sigue sin resolver el tema de la barda que impide que los alumnos de la secundaria técnica número 49, ubicada en la colonia El Lago, puedan regresar a clases presenciales. Han pasado dos semanas desde la última vez que la delegación en Tijuana de la Secretaría de Educación, encabezada por Miguel Nuño, solicitó información al respecto. La problemática data desde 2017.

El funcionario estatal indicó que la barda tenía un pequeño movimiento, desde que inició esta administración, por lo que solicitaron intervención de Protección Civil municipal para velar por la seguridad de la comunidad estudiantil, así como el cuerpo de docentes y administrativos. Protección Civil les confirmó que existe un movimiento de tierra que podría generar un posible derrumbe. Por lo que autoridades escolares delimitaron el espacio para que alumnas y alumnos no estén cerca de la zona de peligro.

Nuño dio a conocer que la barda pertenece a un fraccionamiento que no se ha entregado el Ayuntamiento de Tijuana, motivo por el que los vecinos de la privada iniciaron trabajos de rehabilitación, ya que, de hacerlo la escuela o algún padre de familia, corrían el riesgo de ser demandados por los vecinos afectados.

“Estamos esperando que el Municipio entregue la evidencia del seguimiento que se le ha dado a esa construcción, para que Protección Civil avale y vea si ya es viable que ya se abra toda la escuela. Mientras Protección Civil no nos garantice que la seguridad de la niñez y docentes vamos a aperturar, mientras no”, indicó Miguel Nuño, delegado en Tijuana de la Secretaría de Educación.

También, añadió que, “Nosotros cuando llegamos a la Secretaría inmediatamente retomamos la situación del tema, y tenemos el expediente debidamente requisitado, incluso hace dos semanas le enviamos un oficio más – a la DAU- en donde le estamos solicitando que nos hagan entrega de lo que requiere Protección Civil porque no vamos aperturar ese espacio hasta que Protección Civil nos garantice la seguridad de la niñez y maestros”.

Expuso que cada autoridad es responsable de lo que le toca en su momento, ya que la Secretaría de Educación resuelve lo que le corresponde. Enfatizó que lo que los detiene para la apertura de la escuela es que Protección Civil les dé el dictamen. Mientras no tengan no atenderán alguna situación más que la atención los alumnos y alumnas.

Ante la decisión de padres y madres de familia de cambiar de escuela a sus hijos, el delgado respondió que se deben quedar los niños en la escuela porque la Secretaría de Educación ha cumplido en tiempo y forma. Por otra parte, aceptó que no se van a mantener grupos que no tengan alumnos, pero estarán trabajando en la reapertura de nuevos salones.

Refirió que después de la interrupción de clases a causa de la pandemia por COVID-19, en tres escuelas que estuvieron solas por cerca de un año se reportaron caídas de bardas, ya sea por haber sido construidas de manera inadecuada o porque hubo condiciones que humedecieron el suelo y no resistieron el peso de las construcciones. N

