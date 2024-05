En la entidad la falta de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es un factor que resolver para poder combatir la inseguridad, una problemática que se acentúa en Tijuana.

Norma Eugenia Robles, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Baja California en Tijuana, fue quien indicó que los aspirantes a ocupar la presidencia de la ciudad deben considerar el trabajo en conjunto.

“Todos los sectores lo que pedimos principalmente es seguridad y creo que una de las formas en que podemos ir avanzando, porque no es una cuestión sencilla, pero en algo que podemos ir avanzando es en la coordinación entre los diferentes niveles”, consideró Robles.

“Vemos como a veces la policía municipal hace sus esfuerzos, pero cuando llega la Fiscalía no hay una coordinación de tal forma que ven ya después al delincuente suelto por una falta de coordinación”, subrayó la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Baja California en Tijuana.

En las reuniones, debates, diálogos y demás encuentros que han sostenido los aspirantes a la alcaldía de la ciudad, el tema obligado ha sido la seguridad pública.

La búsqueda de estrategias; conocer si habrá mando civil o militar; la obtención de recursos para contar con más elementos de la policía municipal; el erradicar la corrupción dentro de las filas de la corporación, son las dudas que han surgido por parte de distintos gremios profesionales organizados.

“Nosotros nos enfocamos a cuestiones de tipo contable fiscal, pero no somos ajenos al tema de la seguridad; en el tema de las denuncias hay una desconfianza en los diferentes mandos, se tiene que hacer un plan para poder rescatar esa confianza de la ciudadanía, que no es sencillo y que nosotros no tenemos la respuesta, los especialistas en ese ramo tendrán que hacer lo propio”, finalizó Robles. N

