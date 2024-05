Tijuana, B.C.- La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) por la alcaldía de Tijuana, Maricarmen Flores Ávila, reaccionó a las declaraciones de Claudia Acosta, ex pareja de Ismael Burgueño, candidato de la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Baja California, quién negó haber sido víctima de violencia física y pidió que cesen los señalamientos porque afecta a sus hijos menores de edad.

A la salida de su reunión con el Grupo Minarete, Flores Ávila Calificó este hecho como “otra golpiza” que le dieron a Acosta al exponerla y revictimizarla frente a medios de comunicación.

“El que la señora se haya parado ayer no elimina el expediente, y lamentablemente, lamentable por ella que la hayan revictimizado ayer. Que lamentable, porque ayer al pararla ahí con los medios le volvieron a dar otra golpiza, al utilizarla de esa manera. Me da mucha pena que eso haya ocurrido por una joven mujer, que lastimosamente ayer la revictimizaron y la volvieron a golpear enfrente de los medios”, sentenció Flores Ávila.

Argumentó que ella no tuvo una conducta incisiva durante el debate, solo respondió con las pruebas de las denuncias, ante los dichos de Burgueño en el que la señaló de haber trabajado con el ex alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum Buenrostro.

“Yo llegué ayer al debate con mis propuestas. Yo soy una mujer que suma y que no peleo, sin embargo, él se dio cuenta que la única que le va a ganar soy yo, y entonces por eso él sacó, en su primera intervención, un intento de golpeteo estúpido”, enfatizó la candidata de Acción Nacional.

Añadió que, “Como buena mujer no voy a permitir que un golpeador, porque está la denuncia de 2016, y una persona que se amparó para no dar manutención a sus hijos, al final de cuentas yo no iba a permitir que un sujeto de ese tipo, pretendiera golpearme porque no lo voy a permitir”.

Reiteró que las pruebas de la denuncia existen. También indicó que Burgueño es “un poco hombre” por poner en riesgo y volver a “golpear” a su ex pareja al exponerla.

Tengo muchos recorridos y reuniones con grupos esta semana, voy a atender la mayor parte que se pueda, ya que es imposible ir a las más de 1,800 colonias de la ciudad, sin embargo, ha pedido recorridos en zonas muy similares con colonias que tienen problemáticas similares.

En el año 2016 Claudia Acosta interpuso una denuncia por lesiones y violencia familiar con el número de expediente 0204-2016-00645 en contra de Ismael Burgueño Ruiz. N

Newsweek en español te recomienda: