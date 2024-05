Tijuana, B.C.- Claudia Acosta, ex pareja sentimental de Isamel Burgueño, candidato de la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Baja California por la alcaldía de Tijuana, exigió a las candidatas y candidatos de los otros partidos que terminen con las acusaciones por presunta violencia física en su contra a manos del hoy candidato, ya que está afectando la vida de sus dos hijos.

“Estamos aquí apoyando a Ismael con entereza, con realidad, no es lo que se dice en las redes. Todos tienen diferentes opiniones y se les respeta, pero yo aquí en este momento les digo que es mentira, yo nunca he sido una mujer golpeada ni mi familia, tenemos una excelente relación. Nosotros no ventilamos nuestra vida privada, pero, creo que ya es mucho, ya basta con esto. Yo entiendo que son las campañas negras, pero no se vale porque también tenemos hijos y son menores, van a la escuela y tienen amigos, y todo esto daña”, declaró Claudia Acosta.

Además, señaló que se han pasado los límites, y aseguró que los señalamientos por violencia física en contra de ella son falsos; de igual manera mencionó que los candidatos que hablan sobre el tema están ejerciendo violencia de género en su contra.

Esta declaración se dio al final del debate entre candidatos a la Alcaldía de Tijuana, que se llevó a cabo el domingo 19 de mayo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Campus Tijuana.

Al respecto del tema, Ismael Burgueño dijo que estos hechos son parte de una guerra sucia y solo muestra el nerviosismo de los otros candidatos.

Ante la pregunta de los medios de comunicación sobre si interpondrá alguna denuncia por difamación, respondió que sí. Asimismo, compartió que estarán valorando dar un segundo paso en contra de las declaraciones que han realizado los candidatos y candidatas y que han afectado la vida de su ex esposa e hijos.

“Me queda claro y tenemos que darle seguimiento a esto, porque todos los candidatos, los que se encargaron de difamarme, hablaron sin argumentos, con grillas porque están desesperados porque ya están perdidos”, finalizó el candidato de la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Baja California. N

