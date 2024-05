En entrevista con Leonel Peiro del Río, aspirante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la alcaldía de Tijuana, nos habló de cuáles son los ejes principales de sus propuestas, así como temas de suma relevancia para Tijuana como es la inseguridad y la niñez habitando y trabajando en las calles.

Como un candidato ciudadano abanderado por el PRD es como se autodenomina Peiro del Río, el cual dice tener compromiso solo con el ciudadano, al no ser alguien que pertenezca a los círculos políticos.

¿En qué se centran sus propuestas?

“Es algo que todos los candidatos manejamos, la diferencia es que yo sí lo voy a hacer, la diferencia es que yo no le debo favores a nadie y no trabajaré por unos cuantos, trabajaré por la ciudadanía, seguridad, infraestructura… traemos el tema de recuperar de espacios públicos porque lo vemos en todos los recorridos, yo llego a las zonas donde ningún candidato se atreve a meterse, yo llego y me dicen los vecinos que están olvidados, sus zonas de esparcimiento están olvidadas, los parques son basureros prácticamente”.

“Es muy triste como todo Tijuana está abandonada por el tema de la infraestructura, del bacheo, de la pavimentación. Necesitamos que toda Tijuana se recupere, los bulevares principales como primera etapa, de ahí brincarnos a la Zona Este y después a calles que fueron entregadas al Municipio, que así nos lo ha hecho saber los vecinos y nos han enseñado documentos y los Ayuntamientos se lavan las manos y dicen ya se entregó, pero dónde está el dinero, a quién se entregó, los vecinos siguen con su calle de tierra”.

“El tema de seguridad se empieza desde casa, tenemos una corporación la cual está muy afectada, hace más de quince años que no se les sube el sueldo, tenemos una corporación que no tiene el adiestramiento y la capacitación continua que merecen para ser la policía más capacitada de México siendo que tenemos la frontera más grande del mundo”.

“Vamos a trabajar con los policías de la mano para llevarlos al siguiente nivel y ser reconocidos como la mejor policía de México porque sí se puede, simplemente es el hecho de ponerle ganas; vamos a meterle a su tema de jubilación porque nos lo piden a diario, tengo amigos en la corporación, familia en la corporación y es triste ver como no los atienden, en el sector salud los dejan abandonados, en el sistema educativo los dejan abandonados a los policías y sus familias, no tienen de donde agarrarse para que sus familias estén bien”.

“Tú crees que vas a dar la vida por un ciudadano por 17 mil pesos promedio al mes cuando ellos también tienen que vivir, pagar escuela, pagar medicina, temas de renta o su vivienda. Es triste ver como los dejan a un lado, no se preocupan por ellos, por eso es importante si queremos volver a ser esa Tijuana segura entonces desde casa con el policía, con la corporación trabajar todos los días para impulsarlos a que estén al cien por Tijuana, al pie de cañón para Tijuana, no para unos cuantos”.

¿De dónde sacaría el recurso para incrementar el sueldo de los policías?

“Te voy a decir muy clarito, los 90 millones de pesos para imagen del presidente municipal ¿crees que es necesario que un presidente municipal se gaste 90 millones de pesos para su imagen propia? vamos a destinarlo en este caso a la corporación, que mejor imagen que la corporación, que mejor imagen que vengan personas de México y que digan, nos recibieron con los brazos abiertos, nos trataron increíble, nos apoyaron en lo necesario, así es como una policía debe resolver”.

“Hay dinero que no se utiliza en cosas realmente importantes, el dinero se usa en cosas vagas que son innecesarias como la imagen, los hechos hablan por mil palabras, si entrego una ciudad pavimentada, sin baches, con una movilidad y con una policía increíble, vas a decir que buena imagen nos dejó este presidente municipal”.

Qué has encontrado en los recorridos por las colonias ¿qué te dice el ciudadano?

“He encontrado enojo porque están abandonados, pero en la plática con los vecinos, en la plática con el ciudadano el día a día me dicen que si como presidente municipal los espacios de recreación trabajamos en conjunto, es decir, llega gobierno te soluciona el problema, te recupera el espacio, te pinta el espacio y te lo entrega en óptimas condiciones, entregárselo a los vecinos y que ellos se encarguen del espacio y créeme que los vecinos no lo van a dejar caer”.

Hay mucha niñez en las calles de Tijuana ¿Cómo abordar un tema que le corresponde al Estado, pero también al Ayuntamiento?

“Ahí es un conjunto de trabajo Municipio, Estado y Federación en la cual vamos a trabajar desde el día uno por la niñez, por la juventud, no voy a sectorizar el gobierno en unos cuantos, niñez, juventud, adultos, adultos mayores vamos a trabajar”.

“La niñez la tenemos que recuperar, sacarla de las calles, sabemos que muchos vienen por el tema de migración, sabemos que muchos inclusive no hablan español, hablan su lenguaje y les escriben cartelones, pero hay alguien atrás de ellos que escriben esos cartelones; vamos a invitarlos a una escuela, vamos invitarlos a que se preparen, vamos a sacarlos de las calles pero con preparación, no podemos sacarlos y ponerlos en un lugar, vamos a llevarlos a escuelas municipales de tiempo completo, así las madres y padres que llegan con ellos van a poder trabajar para impulsar la economía de su casa”. N

Newsweek en español te recomienda: