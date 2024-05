Como parte de una serie de entrevistas a los aspirantes a la alcaldía de Tijuana, se platicó con la candidata del PRI a este puesto público, Elsa Jiménez.

Ella es una tijuanense que se graduó de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), contando con una amplia experiencia en políticas públicas orientadas a la protección de víctimas y mujeres.

Háblenos de cuáles son sus propuestas.

“Mi propuesta principal es un eje central sobre seguridad pública y prevención social de la violencia y alrededor de este eje otros ejes que sean integrales, que permitan llevar a la ciudad no solamente a tener seguridad, sino a complementar sobre un eje de una ciudad con oportunidades, una ciudad incluyente, una ciudad prospera, una ciudad transparente y un gobierno abierto”.

El tema de la migración le corresponde al Gobierno Federal, no obstante, a la autoridad local también le ha tocado interceder en torno a las personas en contexto de movilidad, de esa perspectiva cuál considera debe ser el papel del Ayuntamiento.

“Tijuana es una ciudad que se ha caracterizado precisamente por la migración, mis padres emigraron de Guadalajara, en esta ciudad (Tijuana) encontraron oportunidades de trabajo y desarrollo, así que yo tengo un concepto de la migración muy positivo siempre y cuando esta migración sea una migración controlada y que podamos tener realmente la perspectiva en la ciudad de dar oportunidades a las personas que migran, no solamente a nivel nacional, también internacional”.

De igual forma el tópico de más niñez en las calles va de la mano de la migración ¿Qué hacer ante este creciente hecho?

“Desafortunadamente Tijuana no es la única ciudad fronteriza en donde tenemos ese fenómeno, ha aumentado la migración de niños y niñas no acompañados y por supuesto que el municipio debe ser corresponsable de todos estos fenómenos que se presentan en la ciudad”.

“Deberemos en este caso desde mi perspectiva fortalecer el programa de protección a la infancia, el municipio tiene ya sus instituciones que deberemos de fortalecer con programas específicos porque para eso está la instancia gubernamental para atender todas estas problemáticas que se presentan en la ciudad; definitivamente los niños y las niñas no deberían de tener estos desempeños en los cruceros”.

¿Qué hay del bacheo, cómo encontrar una solución a largo plazo?

“En todas las colonias que he recorrido eso es la segunda que me han estado mencionando la ciudadanía, la primera la seguridad y como segundo efectivamente el bacheo; la gente dice aquí en esta colonia se pavimentó cuando hubo gobiernos del PRI, pero después no se les ha dado mantenimiento, así que creo que es muy importante cuidar los materiales, la calidad de los materiales y las licitaciones que se hacen para todo lo del bacheo, ver la calidad y pensar en una ciudad a largo plazo y esa es una de las encomiendas que tengo cuando llegue a la alcaldía de Tijuana”.

Al PRI no le ha favorecido el voto desde el 2018, esto en lo federal, estatal y local ¿Cómo le está haciendo para que conozcan a su persona y crear confianza en el PRI?

“Hemos tenido muy buena apertura por parte de la ciudadanía de escucharnos y sobre todo la gente nos ha mencionado que en algún momento algunos de ellos dieron un voto a favor de un partido y que no vieron los resultados que esperaban, así que están con mucha apertura de escuchar las propuestas”.

“En esta contienda tenemos muchos candidatos y candidatas, cuatro candidatos, tres mujeres somos candidatas a la alcaldía y que se va a tomar una decisión muy importante, por lo tanto deberíamos de tomar en cuenta la experiencia, la trayectoria, porque la gente está enfadada de que le hagan promesas, entonces esta campaña se centra en darnos a conocer con la experiencia que tengo y el trabajo demostrado que avala precisamente esta candidatura”.

Por último ¿Qué ha notado en la ciudadanía al hacer su campaña?

“Necesitamos volvernos a unir, yo he identificado en estos recorridos por la ciudad que hay mucha desunión, mucha división y para mí sería muy importante poder unir, no excluir, pero tampoco discriminar, entonces invitar a la ciudadanía a que piense también en estos elementos que se han generado en la sociedad de división”. N

Newsweek Baja California: