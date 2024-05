Tijuana, B.C.- Aun cuando las encuestas ponen en los últimos lugares de preferencias al candidato por la alcaldía de Tijuana del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Peiro del Río, este aseguró que no se bajaría de la contienda para apoyar a otro contrincante.

El pasado 24 de abril, el diario Reforma publicó una encuesta para conocer las preferencias que los tijuanenses tienen sobre los candidatos que buscan ser presidentes municipales para el periodo 2024 – 2027. En esa encuesta el candidato del PRD se colocó en el último puesto con 2 por ciento de intenciones de voto a su favor.

Entrevistado al respecto, confió en que la ciudadanía le brindará su apoyo y afirmó que terminará el proceso hasta el final.

“No no ha habido ningún acercamiento -de otros partidos-. No lo voy a recibir, no actuaría porque sería pegarme en mi propio pie, será tropezarme conmigo, quiero un bien para la ciudad, por más que haya mejores candidatos, a lo mejor, en otros colores o que haya candidatos que estén dispuestos a trabajar por su ciudad”, resaltó el autonombrado candidato ciudadano.

Agregó que en este momento de la contienda pertenece y es candidato de un color, pero, de ganar la elección el 2 de junio, su gobierno no será de partidos, si no de gente de todos los ámbitos que quieran trabajar por el bien común de la ciudad.

Al respecto de la información que trascendió hace un par de semanas, en la que se dio a conocer que el PRD está buscando protección para sus candidatos, incluyendo a Peiro, sostuvo que esas acciones las maneja la dirigencia del partido y que por lo que a él respecta, no ha sentido necesidad de este tipo de apoyo porque la ciudadanía lo ha respaldado durante sus recorridos. N

Newsweek Baja California: