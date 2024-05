Tijuana, B.C.- Un grupo de alrededor de 10 ciudadanos interpuso una serie de denuncias en contra de la empresa ADC por presunto delito de fraude. Explicaron que la empresa dice ser una financiadora para adquirir un vehículo, pero después que los interesados entregan el enganche ya no les responden las llamadas.

Virgina Corral Castro, una de las víctimas, es madre de dos hijos menores, quienes dependen de ella para subsistir, motivo por el que decidió vender su vehículo para buscar financiar un auto nuevo con el que pudiera trabajar como conductora en aplicaciones digitales dedicadas al traslado de personas.

A principios del mes de abril encontró en Facebook la publicidad de la empresa ADC, la cual prometía facilidades para el financiamiento de un vehículo nuevo. Entre los requisitos estaba el dar un enganche de 15 mil pesos, y en el lapso de 30 días se el entregaría la unidad nueva.

“Esta empresa ofrece un crédito con grandes facilidades, es decir no checar el buró de crédito, en el mismo día se da solución. Uno se presenta con la información, te piden 15 mil pesos, supuestamente de enganche, uno los da, te hacen firmar un contrato donde te explican las modalidades, y nunca dice que debas pagar mensualidades por adelantado ni que te va a llegar el automóvil después de pagar varias mensualidades, a mí me dijeron que en 30 días a otros les dijeron que en 45 días. A mí apenas se me va a cumplir el mes y ya no me respondieron las llamadas”, relató Corral Castro.

Sin embargo, la experiencia resultó en la pérdida de parte de sus ahorros. Cuando acudió a las oficinas ubicadas al interior de la Plaza Pavilion, los trabajadores le dijeron que su asesor ya no trabajaba en el lugar.

La afectada narró que el día que acudió a las oficinas se encontró con un grupo de personas que también señalaban ser víctimas de un fraude por parte de la empresa ADC. Dijo que cuando pidieron una explicación a los trabajadores, estos los sacaron de las instalaciones a empujones.

A raíz de estos hechos, interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), el pasado 29 de abril.

Otra de las víctimas es Elizabeth Pineda, enfermera de profesión, compartió que en su caso, el automóvil era para uso personal. A ella le indicaron que debía dar un enganche y la primera mensualidad; después de 45 días le entregarían la unidad, pero no fue así y no volvieron a responderle la llamada. Cuando acudió a las oficinas, también fue agredida físicamente por los empleados.

Los afectados indicaron que acudieron ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Tijuana, pero les informaron que no estaba en sus facultades accionar porque no había registro de la empresa.

Además de los casos de Tijuana, en la red social Facebook se encuentran diversos grupos de ciudadanos en los que exponen que han sido víctimas de fraude con la misma forma de operar en diversas localidades, como son Chihuahua, Monterrey (lugar donde tienen sus oficinas centrales), Jalisco, y Querétaro. N