Tijuana, B.C.- El pasado 8 de abril la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) emitió un alerta al personal de salud de Baja California por la posible adulteración de fentanilo y heroína con la sustancia xilacina, la cual, de ser usada para consumo humano resultaría mortal, sin embargo, hasta el momento es un tema que no ha sido discutido por las autoridades del estado.

“En relación a ese comunicado no ha habido una reunión para hablar de ese tema en particular, pero, las reuniones de seguridad son permanentes, todos los días, para hablar del combate a las adicciones, el combate a la delincuencia y a todo lo que conlleva… La verdad desconozco en particular el tema de esta droga, habría que preguntarle al general Tizoc”, declaró la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, al ser cuestionada sobre el tema.

Esta declaración se da al finalizar la inauguración del Programa Pilares en la colonia Latinos, de la delegación Sánchez Taboada, en donde también se encontraba Juan Manuel Quijada Gaytán, comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), quién confirmó que se encontraron trazas de xilacina -un medicamento de uso veterinario-. Aunque esté hallazgo no consideró que sea un problema, se emitió la alerta para que se tomen las medidas necesarias.

“Es una alerta sanitaria, no es un problema al día de hoy, es un medicamento de uso veterinario, y desde la comisión estamos muy atentos no solo en Baja California sino en todo el país, para hacer detecciones oportunas y actuar a tiempo”, indicó Quijada Gaytán.

El titular de la Conasama explicó que el hallazgo se dio en Baja California y Sonora, principalmente, luego de hacer pruebas en todos los estados por parte del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones (al que pertenecen organizaciones civiles de Baja California encargadas de la atención a personas consumidoras de sustancias), por lo que la primera medida fue emitir la alerta temprana a los estados donde podría encontrarse esta sustancia.

Al respecto de la xilacina, informó que es un sedante, depresor del sistema nervioso. El uso de esta sustancia provoca relajación y suprime las funciones del sistema nervioso central, similares a los opioides. De haber una sobredosis podría resultar mortal para quien la consume, ya que es tal la relajación, que se podrían paralizar los músculos que ayudan a respirar y se podría caer en un paro respiratorio.

Destacó que, si bien hay trazas de este medicamento en pastillas de fentanilo y metanfetamina, todavía no hay evidencia concreta de que se utilicen en conjunto. La hipótesis apunta a que los fabricantes utilizan los mismos aparatos para la fabricación de diversas drogas, y al carecer de regulación de estás sustancias y no exista limpieza de los aparatos, se de esta contaminación.

Los principales efectos de la xilacina, también conocida como “zombie drug” o “droga zombie” son: euforia, sequedad en la boca, desorientación, hipoglicemia e hipotermia entre otros. Hasta el momento no se han reportado casos de usuarios que hayan consumido está sustancia en conjunto con fentanilo o metanfetaminas. N

Newsweek en español te recomienda: