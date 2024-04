Pasión y amor son dos de los sentimientos que empujaron a Carlos Mora a escribir su más reciente libro “Por una fiesta que acallan: Coros Taurinos”.

En ese texto el autor plasmó el enorme gusto que tiene por la tauromaquia, acompañado del amor por su esposa Gloria Elena Martínez.

Newsweek le subrayó a Mora que se le veía muy contento por esta publicación, pero también por el lado sentimental personal.

“Tienes mucha razón, estoy completa y estúpidamente enamorado, lo cual me hace muy feliz y me inspira mucho, convivo mucho con mi esposa evidentemente todos los días y ella me va inspirando, trazando rutas; ella es comunicóloga, es escritora y me ayuda mucho, pero me ayuda más que nada con su inspiración”, respondió Carlos Mora.

El libro cuenta con columnas escritas por el autor hace más de una década, fotografías de corridas de toros tomadas por Ramón Blanco, del semanario Zeta, así como por Mario Rodríguez, fotógrafo oficial de la Feria de San Marcos.

Fue poco más de un año de esfuerzo el que tomó realizar este ejemplar sobre la llamada fiesta brava, algo que estaba en la lista de cosas por hacer, según palabras del escritor.

“Siempre ha sido una ilusión el toro, lo descubrí prácticamente en mi infancia y este ejercicio es el sueño que culmina en una ruta que tenía que completar tarde o temprano, más la insistencia del editor Hugo Alfredo Hinojosa con la compañía de catorce irredentos e irredentas taurinas”, refirió Mora.

Por último, dijo sentirse muy agradecido de poder presentar el libro en Las Ventas, un espacio sumamente representativo para los amantes del toreo.

“Me siento muy ilusionado, es la catedral máxima de la tauromaquia y sobre esa base tener la oportunidad de presentar el libro ahí resulta algo que ni siquiera me hubiera imaginado tener la oportunidad, hay que cruzar el charco y que se cumpla ese nuevo destino”, subrayó el escritor. N

