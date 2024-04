Tijuana, B.C.- Familiares y amigos del ingeniero José Alonso Guerrero Chávez y Rubén Ramírez Rojas, desaparecidos el 27 de marzo en la colonia Loma Bonita, se adentraron en la zona del cerro cercano al basurero de la empresa Eco Waste para buscar indicios del paradero de sus seres queridos.

Bárbara Guerrero, hermana de José Alonso, informó que la autoridad municipal no les ha dado seguimiento a la petición de apoyo para ingresar al relleno sanitario, por lo que iniciaron la búsqueda con la ayuda del colectivo Todos Somos Erick Carrillo y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Baja California.

“Nosotros lo único que queremos con esta búsqueda es encontrarlos a ellos, no planeamos ir contra nadie, esperamos que la demás gente entienda que esto es algo pasivo, que lamentablemente es el único lugar que no se ha podido ingresar, y ojalá tengamos alguna señal, realmente yo espero que ellos no estén ahí, pero, se tiene que descartar. Es el único lugar a donde no se ha podido tener ingreso por medio de las autoridades, entonces, como civiles lo que queremos es descartar esa área”

De la manifestación que realizaron el pasado jueves 4 de abril para exigir apoyo del Ayuntamiento de Tijuana, compartió que fueron recibidos por Daniel Romero, director de Gestión Pública, quien les mencionó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Sánchez, se pondría en contacto con las familias, sin embargo, solo recibieron un mensaje de texto en el que les informó que ya estaba al tanto que la búsqueda la harían en conjunto con el colectivo y la Comisión Estatal de Búsqueda.

Enfatizó que la búsqueda junto con la organización civil ya estaba contemplada desde hace semanas. Por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya se han descartado otros puntos, solo queda pendiente el basurero.

El acceso al predio de Ecowaste se dificulta por pertenecer a una empresa privada y no ser del Ayuntamiento o el Estado, situación que se les ha complicado porque no han tenido posibilidad de dar con el dueño. Hasta el momento, solo se les informó que el vehículo fue localizado cerca de las inmediaciones del relleno sanitario. N

