Twist and Shout, la canción que se desprende del material discográfico de los Beatles Please, please me, cumple 60 años de creada. Fue titulada originalmente como Shake It Up, Baby, y fue compuesta por Phil Medley y Bert Russell. Fue versionada y conocida mundialmente por The Isley Brothers y los Beatles.

La versión más conocida es la grabada por los Beatles, con John Lennon en la voz principal. La pieza fue también interpretada por The Mamas & the Papas, en su álbum Deliver (1967), y por The Tremeloes. Más adelante, la versión de Chaka Demus and Pliers alcanzó en enero de 1994 el primer puesto en las listas del Reino Unido.

En 1961, un año después de que Phil Spector se convirtiera en parte del equipo de productores de Atlantic Records, se le preguntó si podía producir un sencillo para un prometedor grupo vocal llamados los Top Notes.

Esto sucedió antes de que Spector perfeccionara su técnica conocida como Wall of Sound, por lo que la grabación careció de la energía demostrada por el grupo en sus actuaciones en directo. Cuando el compositor Bert Berns escuchó la mezcla final, le dijo a Spector que había arruinado la canción y predijo poco éxito para el sencillo.

LAS DOS VERSIONES DE LOS BEATLES DE “TWIST AND SHOUT”

Twist and Shout es una versión hecha por la banda de los Beatles de la canción homónima de 1961 grabada por el grupo Top Notes. La versión fue incluida en uno de sus álbumes más famosos, y fue publicada como sencillo en los Estados Unidos el 2 de marzo de 1964.

La sesión de grabación para este álbum fue la primera del grupo, con la notable particularidad de haber grabado diez canciones en sólo diez horas. Twist and Shout fue la última canción grabada; el productor George Martin sabía que la voz de John Lennon se vería afectada con la interpretación, así que la dejó para el final, faltando solo 15 minutos para terminar la sesión de grabación.

Lennon estaba resfriado en ese momento, por lo cual bebía leche y comía caramelos para suavizar su garganta. Los efectos de la tos en su voz pueden escucharse en la grabación. Se grabaron dos tomas, de las cuales la primera fue la utilizada en el álbum. George Martin dijo: “Traté de hacer una segunda grabación (…) pero John se había quedado sin voz”.

Twist and Shout fue una de las canciones más interpretadas en directo por el grupo. La tocaron en casi todos los conciertos celebrados en las diferentes giras que hicieron entre 1962 y 1965, casi siempre como apertura de los conciertos. N

