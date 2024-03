Tijuana, B.C.- El fiscal central en Baja California, Rafael Orozco Vargas, aseguró que no han detectado alguna organización o grupo que se dedique a robar a comunidad migrante en el estado.

“Actualmente no tenemos identificada a alguna banda que se dedique a robar a migrantes. Lo que sí sabemos y se ha manifestado durante el tiempo, los migrantes, por su condición, siempre son vulnerables, no solo para robos, si no también para otros delitos”, indicó Orozco Vargas.

El caso más reciente ocurrió el pasado 16 de marzo, cuando una pareja de ecuatorianos tomaron un taxi en el aeropuerto de Tijuana rumbo a su hotel y el conductor los llevó por otro rumbo con la intención de asaltarlos.

El fiscal central fue cuestionado al respecto de la Fiscalía Especializada en Asuntos Migrantes que llegó a existir y ya no cuenta con titular, dijo que ahora esos temas son parte de la Fiscalía de Unidades Especializadas que investiga los casos relacionados con comunidad migrante.

Destacó que no se ha pensado en retomar una Fiscalía para delitos contra comunidad migrante porque no existen denuncias suficientes por parte de la comunidad afectada, es por ello que han tenido que trabajar las investigaciones desde una manera distinta sin la necesidad de una fiscalía especializada. N

