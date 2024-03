Tijuana, B.C.- El oficial mayor de Tijuana, Marcelo Machain Servin, aseguró que los policías comerciales y sus familiares, que padezcan alguna enfermedad crónico degenerativa, sí serán atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto, luego que una comitiva de agentes se reunió con él para exigir atención médica adecuada y expresarle su desacuerdo con el convenio que presentó el Ayuntamiento de Tijuana con el que Servicios Médicos Municipales dejaría de atenderlos.

Explicó que las observaciones más importantes que les hicieron fueron en referencia a que el IMSS indicó que debía pasar un año, después de que inició el convenio, para que los policías con enfermedades crónico degenerativas fueran atendidos por la institución, por lo que fue necesario ampliar la cobertura con el pago de una cuota adicional.

Machain Servin indicó que se tomaron los datos de los agentes que no han Sido atendidos para que se les brinde la atención médica que requieren.

“No es muy grande la cuota, todavía no hemos hecho la cuantificación, pero, en este caso, lo va a pagar el Ayuntamiento, no se les va a cobrar a ellos. Comparado con lo que se gastaba en Servicios Médicos Municipales, por el exceso de cobro que nos hacían algunas clínicas y hospitales sigue sin ser no tan oneroso, y lo más importante, ya están aplicando para una jubilación o pensión, que era la diferencia que tenían con Servicios Médicos”, compartió el oficial mayor municipal.

Sobre el punto de las pensiones, dijo que están trabajando el reconocimiento de antigüedad de los agentes. Recordó que estos cambios parten de una reforma constitucional, y que fue el mismo Congreso Local, quien exhortó al Ayuntamiento de Tijuana, desde noviembre de 2023, para que cumpliera con la normatividad de afiliar a los policías en una institución pública. N

