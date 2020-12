Aclaración de Grupo COCOMEX sobre “Cocomex, castigada por emitir facturas falsas, única que concursa por el tren interurbano en BC” | Newsweek México

A Newsweek Baja California:

Me refiero al artículo intitulado “Cocomex, castigada por emitir facturas falsas, única que concursa por el tren interurbano en BC” de la reportera Isabel Mercado, incluido en su publicación de fecha 4 de diciembre de 2020, en el cual señala a la letra que:

“Una empresa sancionada por la Función Pública y boletinada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es la única registrada en el proceso de licitación para operar el Tren Interurbano Tijuana‐Tecate. Se trata de Grupo Cocomex, que está castigada por entregar información falsa para ganar contratos y se encuentra en la lista negra del SAT porque emitió facturas falsas, como se reveló en octubre pasado. Ahora intenta ganar el proceso de licitación del proyecto del tren de pasajeros, estimado en 2 mil 836 millones de pesos, como Citcocomex Group, S. de R.L. de C.V. una razón social diferente a las dos que fueron sancionadas y boletinadas por la SFP y el SAT, aunque se trata de la misma empresa.”

Sobre dicha publicación de la reportera Isabel Mercado, me permito aclarar que el supuesto “castigo” a Grupo COCOMEX por emitir facturas falsas carece de fundamento y de toda verdad, seguramente derivado de que la reportera ha sido mal informada, ya que Grupo COCOMEX es una marca comercial y no una persona moral por lo que no puede ser “castigada” ni aparecer en lista “negra” alguna, mientras que CITCOCOMEX GROUP S. DE R.L. DE C.V. nunca ha sido sancionada, ni inhabilitada como se puede comprobar con solo consultar en el padrón público de empresas sancionadas de la SEFUPU, ya que en todo momento sus actividades profesionales se han conducido en estricto apego a la ley y a las normas aplicables.

Asimismo, CITICOCOMEX GROUP S. DE R.L. DE C.V. tampoco ha sido “castigada” ni incluida en alguna “lista negra del SAT” como lo comprueba su opinión de cumplimiento en sentido positivo emitida por el SAT, misma que se tiene actualizada a la fecha.

Se sirva publicar el presente escrito de réplica íntegramente, sin intercalaciones y en la misma página, con las características similares a la información que tuvo el artículo en comento y con la misma relevancia.

Mayra Adabella Sánchez Hernández

Representante Legal de Grupo COCOMEX

RESPUESTA DE LA EDITORA ELIZABETH ROSALES:

En el reportaje “Cocomex, castigada por emitir facturas falsas, única que concursa por el tren interurbano en BC” se explica que Grupo Cocomex fue castigada por la Función Pública a través de dos razones sociales diferentes a la que hoy concursa por el tren interurbano Tijuana-Tecate, aunque se trata de la misma empresa.

En ese reportaje se incluye un enlace a una publicación anterior, titulada “Interesada en contrato del tren interurbano emitió facturas falsas”, la cual detalla que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a las razones sociales de Grupo Cocomex: Consorcio Corporativo de Construcción en Mex SA de CV y Consorcio Corporativo de Construcción en México SA de CV, mismas que siguen apareciendo en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

Ahí también se especifica que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) boletinó a la segunda al agregarla a su lista “definitiva” de empresas que simularon operaciones a través de la emisión de comprobantes fiscales.

El reportaje más reciente explica que Grupo Cocomex ahora busca ganar la licitación para construir, operar y mantener el tren de pasajeros, con la razón social de Citcocomex Group, S de RL de CV, aunque son la misma empresa y hay antecedentes que lo sostienen.

Como se dijo en el primer reportaje, Grupo Cocomex fue una de las interesadas en construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y lo intentó con las mismas razones sociales que están inhabilitadas.

El primer reportaje contiene los nombres de las empresas que se interesaron en el tren interurbano Tijuana-Tecate, entre ellas Grupo Cocomex, y detalla que su presidente se llama Andrés Ricardo Álvarez Fonseca, socio de las razones sociales inhabilitadas por la Función Pública, de acuerdo al Registro Público de Comercio, de la Secretaría de Economía.

La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT) luego informó que Grupo Cocomex es la única que concursa, pero que lo hace con una razón social distinta: Citcocomex Group, S de RL de CV, como lo detalla el reportaje más reciente.

Por último, en la publicación firmada por la reportera Isabel Mercado se aclara que Newsweek Baja California intentó comunicarse con algún representante de Grupo Cocomex mediante el formulario, teléfono y correo electrónico, pero no se obtuvo respuesta.