Las encuestas a pie de urna en Alemania confirman la victoria de la unión conservadora de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), con Friedrich Merz, líder de la CDU, listo para asumir el cargo de canciller del país.

Merz deberá formar un gobierno de coalición de inmediato, ya que ningún partido alcanzó la mayoría absoluta necesaria (50+1) para gobernar en solitario. Se proyecta que la CDU/CSU obtenga 211 escaños, mientras que el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) alcanzaría 164 escaños. Sin embargo, es poco probable que Merz busque una coalición con AfD.

¿QUÉ ES LA UNIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA?

La CDU, bajo el liderazgo de Angela Merkel, consolidó a Alemania como una potencia política en Europa. No obstante, la situación cambió en 2017 cuando el Partido Socialdemócrata (SPD), liderado por Olaf Scholz, tomó el control.

Durante el mandato de Merkel, la CDU, tradicionalmente de centro-derecha, adoptó posiciones más centristas, lo que benefició al partido. Merkel ganó por un estrecho margen en las elecciones federales de 2005, desplazando al SPD del poder. Posteriormente, amplió su ventaja electoral, aunque necesitó formar una coalición para mantenerse en el poder tras las elecciones de 2013. La crisis migratoria de 2015 generó divisiones en el país y dentro del partido, con el entonces ministro del Interior, Horst Seehofer, oponiéndose a la gestión de Merkel.

Tras la salida de Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer asumió el liderazgo, pero renunció tras las pérdidas en las elecciones europeas. Armin Laschet lideró la CDU después de Merkel, pero no logró evitar la victoria del SPD en las elecciones de 2021.

¿QUIÉN ES FRIEDRICH MERZ?

Friedrich Merz, nacido en Brilon en 1955, creció en una familia católica y conservadora de clase media-alta. Su madre provenía de la burguesía local y su padre, juez y veterano de la Wehrmacht, esperaba que su hijo siguiera sus pasos estudiando Derecho. Sin embargo, en su juventud, Merz tuvo dificultades académicas y una actitud rebelde, lo que llevó a sus padres a sugerirle que se dedicara a la albañilería.

Un cambio de escuela marcó un punto de inflexión en su vida. Desarrolló interés por la música —tocando trombón, clarinete y batería— y ganó confianza, destacándose como delegado de su clase. En esa etapa, se unió a la Junge Union, la organización juvenil de la CDU, lo que definió su rumbo político en un contexto de auge izquierdista tras 1968.

Merz estudió Derecho en las universidades de Bonn y Marburgo. Tras licenciarse, realizó el servicio militar y trabajó como juez de paz y abogado para el grupo de cabildeo de la industria química alemana. Su carrera política despegó en 1989, al ser elegido miembro del Parlamento Europeo, donde promovió el europeísmo impulsado por Helmut Kohl. En 1994, regresó a Alemania como parlamentario del Bundestag, consolidándose como una figura destacada en la CDU durante los últimos años del mandato de Kohl. Pese a sus habilidades como líder de la oposición y su capacidad para desafiar al SPD, su ascenso fue frenado por tensiones internas dentro del partido.

Merz intentó liderar la CDU en dos ocasiones, pero perdió ante Kramp-Karrenbauer y Laschet debido a su imagen de político más conservador. Se unió a la CDU durante su etapa escolar y, tras estudiar derecho y ejercer como abogado, fue elegido para el Parlamento Europeo en 1989. En 1994, ingresó al Parlamento alemán y ascendió rápidamente en la facción más tradicional del partido. Finalmente, ganó el liderazgo de la CDU en 2022.

¿QUE SIGNIFICA LA VICTORIA DE LA CDU PARA ALEMANIA?

Aunque la CDU y Merz lograron desbancar al SPD, no obtuvieron suficientes escaños para una mayoría absoluta. Peter Doran, investigador del Foundation for Defense of Democracies (FDD), anticipa el regreso de una “gran coalición” con el SPD.

“Merz ha sido firme en mantener un muro de contención que impide cualquier acuerdo de coalición con AfD. Cualquier alianza con AfD dividiría a la CDU/CSU y el partido no sobreviviría en su estado actual”, explicó Doran a Newsweek.

No obstante, el SPD y la CDU/CSU no alcanzarían la mayoría por sí solos, por lo que necesitarán un tercer partido. La opción más probable es formar una coalición con Los Verdes, conocida como la “Coalición Negro-Rojo-Verde”, en referencia a los colores de cada partido. Sin embargo, esta coalición podría enfrentar desafíos, especialmente porque Olaf Scholz dejaría de liderar el SPD tras asumir la responsabilidad de la derrota. Además, Merz busca llevar al partido más hacia la derecha para captar a los votantes desencantados que apoyaron a AfD.

Merz ha sido firme en mantener un muro de contención que impide cualquier acuerdo de coalición con AfD.

Merz ha identificado la inmigración y la economía como los principales motivos del descontento de los votantes. Uno de sus objetivos más polémicos es aumentar la independencia de Alemania y Europa respecto a Estados Unidos. “Mi prioridad absoluta es fortalecer a Europa lo más rápido posible para lograr la independencia de EE. UU. paso a paso”, declaró Merz tras el cierre de las urnas, según DW.

El líder de la CDU criticó las recientes declaraciones de Donald Trump y afirmó que “estos estadounidenses, esta administración, en su mayoría, no se preocupan por el destino de Europa”. Además, arremetió contra Elon Musk y el vicepresidente estadounidense JD Vance por su “intervención” en las elecciones, comparándola con las interferencias de Moscú.

LA IRRUPCIÓN DEL AFD Y ALICE WEIDEL

Uno de los principales retos de Merz como nuevo canciller será lidiar con AfD, que se convierte en la segunda fuerza política del Bundestag y principal partido de oposición, lo que podría fortalecer su influencia en el gobierno.

“La estrategia de desprestigio contra AfD, calificándolos de extrema derecha y fascistas, no funcionó, ya que una quinta parte de los votantes rechazó esa narrativa. AfD conectó con los ciudadanos al abordar temas cruciales como la inmigración, la economía y la intervención del gobierno en la vida cotidiana”, explicó Doran.

Alice Weidel, líder de AfD, tiene 46 años y cuenta con un doctorado en economía. Habla inglés y mandarín con fluidez y trabajó en Goldman Sachs y Allianz Global Investors antes de ingresar a la política. Fundado hace 12 años, AfD ha ganado influencia rápidamente, impactando a la CDU, especialmente durante las elecciones de Baviera en 2015 y en las conversaciones secretas con miembros de la CDU en 2020.

Con la CDU al frente del gobierno y AfD consolidándose como la principal oposición, el panorama político en Alemania cambia drásticamente, marcando una nueva etapa tanto a nivel nacional como en su relación con Europa y Estados Unidos. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

