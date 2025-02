El presidente argentino Javier Milei, recientemente en el ojo de la polémica por promocionar una criptomoneda, se reunió este jueves con su “amigo” Elon Musk durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), cerca de Washington. En un gesto simbólico, Musk le regaló una motosierra, emblema de la política de recortes, en medio de un evento ultraconservador que celebra el retorno político de Donald Trump.

Milei compartió en la red social X:

El presidente argentino acompañó su mensaje con un video en el que se le ve saludando efusivamente al empresario.

Llegó la motosierra a DOGE…!!!

The Chainsaw has arrived at DOGE…!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO

Cc: @elonmusk pic.twitter.com/jr7vwwGFKU

— Javier Milei (@JMilei) February 20, 2025