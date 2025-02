El actor mexicano Eduardo Verástegui y el exasesor de Donald Trump, Steve Bannon, realizaron el saludo nazi durante sus discursos en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), celebrada este viernes 21 de febrero en Washington.

STEVE BANNON PROVOCA CONTROVERSIA CON SU GESTO

Durante su intervención, Steve Bannon preguntó a los asistentes si estaban preparados para luchar en nombre de Trump y por su país. “Los días más duros están por llegar, compañeros, pero, ¿saben qué? Riad, Berlín, Moscú, la ciudad de Londres, todos están aquí. Esto no se puede vencer. La única forma en la que perderemos es si renunciamos. La única manera de no obtener la victoria es si nos rendimos. La única manera de que ellos ganen es si nos retiramos. Y no nos vamos a retirar, no nos vamos a rendir, no vamos a renunciar. ¡Luchen, luchen, luchen!”, expresó Bannon, finalizando su discurso con el polémico saludo.

¡Luchen, luchen, luchen!

Este gesto, caracterizado por extender el brazo derecho hacia arriba con la palma hacia abajo, generó críticas inmediatas debido a su similitud con el saludo nazi realizado históricamente por los militantes del régimen de Adolf Hitler. La Liga Antidifamación (ADL), organización dedicada a combatir el antisemitismo, condenó el acto y señaló: “La larga y perturbadora historia de Steve Bannon de fomentar el antisemitismo y el odio, amenazar con la violencia y empoderar a los extremistas es bien conocida y está bien documentada por la ADL. No nos sorprende, pero nos preocupa la normalización de este comportamiento”.

Por su parte, el grupo judío Bend the Arc: Jewish Action también criticó el gesto, recordando que Elon Musk realizó una acción similar tras la toma de protesta de Trump en enero pasado. No obstante, Bannon negó que su intención fuera realizar un saludo nazi. En declaraciones a un periodista francés de la revista Le Point, aseguró que “el gesto no era un saludo nazi, sino un saludo como el que hacía todo el tiempo”.

La larga y perturbadora historia de Steve Bannon de fomentar el antisemitismo y el odio, amenazar con la violencia y empoderar a los extremistas

EDUARDO VERÁSTEGUI IMITA SALUDO NAZI EN DISCURSO

El actor mexicano Eduardo Verástegui, quien intentó postularse como candidato presidencial en las elecciones de 2024, también generó polémica al realizar el saludo nazi durante su discurso en la CPAC. En inglés, declaró: “Es por esto que me uniré al movimiento de Elon Musk y del presidente Trump. Mi corazón va hacia todos ustedes. Luchen, luchen, luchen”, mientras se tocaba el pecho y extendía su mano derecha con la palma hacia abajo, emulando el gesto popularizado por Adolf Hitler.

Did Mexican actor Eduardo Verástegui perform a ‘Nazi salute’ today at CPAC? 👇 pic.twitter.com/088WOiF4de — José Díaz Briseño (@diazbriseno) February 21, 2025

Es por esto que me uniré al movimiento de Elon Musk y del presidente Trump. Mi corazón va hacia todos ustedes

MUSK Y SU SALUDO NAZI EN LA INAUGURACIÓN DE TRUMP

Elon Musk, propietario de X (antes Twitter), también fue criticado por realizar un saludo similar durante un evento tras la toma de protesta de Donald Trump en enero. En su discurso, Musk expresó su entusiasmo por los planes del nuevo presidente para enviar hombres a Marte y destacó la importancia histórica de las elecciones de 2024. “Solo quiero decir gracias, agradecerles, por hacer que esto sucediera”, afirmó Musk antes de tocarse el corazón y extender su brazo derecho hacia arriba y afuera, con la palma de la mano hacia abajo, seguido del mismo gesto con la mano izquierda.

Aunque Musk no negó explícitamente que su gesto tuviera connotaciones nazis, se burló de quienes lo criticaron. El grupo supremacista blanco White Lives Matter celebró su acción afirmando: “La llama blanca resurgirá”.

REACCIONES ACERCA DE ESTOS GESTOS

Los gestos realizados por Bannon, Verástegui y Musk han sido ampliamente condenados por organizaciones de derechos humanos y sectores progresistas, quienes advierten sobre la creciente normalización de símbolos asociados al nazismo en eventos de la ultraderecha internacional. La CPAC, uno de los principales foros conservadores, ha sido señalada en los últimos años por dar voz a líderes y discursos extremistas, consolidando su papel en el auge del trumpismo y sus repercusiones globales. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: