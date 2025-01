La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió este viernes en defensa del magnate mexicano Carlos Slim luego de que fuera señalado en la red X de presuntos nexos con el narcotráfico.

El miércoles, Slim fue acusado por el usuario de X Wall Street Mav de tener “importantes vínculos con los cárteles de la droga” y que a ello se debería gran parte de su fortuna familiar, estimada en casi 8,000 millones de dólares por el medio especializado Forbes.

“Es falso, no hay ninguna investigación contra el empresario Carlos Slim o sus empresas. ¿De dónde sacan esto?”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina tras ser interrogada sobre el tema.

La mandataria añadió que su gobierno no permitirá que se quiera “asociar a México con el tema del narcotráfico”.

🔵👉 @Claudiashein desmiente a #ElonMusk tras acusar sin pruebas a #CarlosSlim. 🗣️ “No hay ninguna investigación contra el empresario Carlos Slim y sus empresas, segundo, México es un país grandioso y no vamos a permitir que se le etiquete con el tema del narcotráfico”.📌 pic.twitter.com/mEs7AjAStw — Luis David García (@ldgarcia_mkt) January 24, 2025

Las declaraciones contra el multimillonario mexicano parten de las críticas hechas por The New York Times hacia el inicio de la gestión de Donald Trump. Esto a partir de que algún momento de 2008, en los inicios de la crisis financiera, los caminos de Carlos Slim y el diario estadounidense The New York Times se cruzaron y llevaron al magnate mexicano a convertirse en uno de los accionistas mayoritarios del diario, reporta Expansión. Sin embargo, el diario neoyorkino ha atendido puntos de la agenda de América Móvil y de los diversos negocios de Slim.

De su lado, Elon Musk, dueño de X, fundador de Tesla y cercano al presidente estadounidense Donald Trump, compartió el jueves la polémica publicación acompañada de un emoticón con un monóculo.

Tras asumir el pasado lunes, una de las órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump clasifica como “terroristas” a carteles de las drogas y otras bandas criminales.

Sheinbaum afirmó este viernes que su gobierno analiza las implicaciones jurídicas de esta medida del presidente republicano. N

(Con información de AFP)

