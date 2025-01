Las declaraciones y amenazas del presidente Donald Trump sobre la compra de Groenlandia han generado una crisis sin precedentes en la política exterior de Dinamarca. Según el propio gobierno danés, esta situación ha provocado un intenso debate interno y ha elevado el tono de los mensajes políticos, algo poco habitual entre los daneses.

El eurodiputado del Partido Popular Danés, Anders Vistisen, sorprendió este martes al Parlamento Europeo con un discurso directo y polémico. Hablando en inglés, el político de extrema derecha, cuyo partido comparte grupo parlamentario con VOX, el Fidesz de Viktor Orbán y la Liga de Matteo Salvini, afirmó:

Aunque su afirmación sobre los 800 años de soberanía danesa es históricamente imprecisa, ya que Groenlandia fue inicialmente una dependencia noruega y Dinamarca confirmó su soberanía en el siglo XIX, sus palabras generaron una fuerte reacción.

Danish MEP Anders Vistisen swears at Trump, says Greenland not for sale, then tells him to fuck off pic.twitter.com/lTELtt5Mfq

— Esheru (@EsheruKwaku) January 21, 2025