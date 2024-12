Con unas imágenes satelitales recientes conocimos la vista aérea del nuevo aeropuerto internacional de Nuuk, la capital de Groenlandia, que por primera vez permitirá vuelos directos desde y hacia Estados Unidos. Este hito marca un cambio significativo en la conectividad aérea de la región, abriendo nuevas oportunidades para el turismo y el comercio.

El aeropuerto de Nuuk fue inaugurado oficialmente el 28 de noviembre con la llegada de un vuelo de Air Greenland a su nueva pista de 2,200 metros, según Aviation Week. Una imagen capturada por el satélite Copernicus Sentinel-2 de la Unión Europea el 18 de noviembre muestra la pista, diseñada para recibir aviones de mayor tamaño provenientes de América del Norte y Europa.

On 28 November 2024, the international Nuuk Airport opened in Greenland’s capital, ushering in an era of increased accessibility for the Arctic region.

This #Sentinel2 image of the Nuuk Airport was acquired on 18 November 2024.

