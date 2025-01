El príncipe Enrique ha llegado a un acuerdo económico con News Group Newspapers (NGN), propiedad de Rupert Murdoch, tras demandar al grupo por prácticas ilegales que invadieron su privacidad. Según un comunicado presentado en el Tribunal Superior de Londres, NGN se disculpó públicamente por “el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información privada” llevado a cabo por periodistas e investigadores privados entre 1996 y 2011.

El abogado del príncipe, David Sherborne, destacó que Enrique recibirá una “compensación sustancial” y celebró esta resolución como una “victoria monumental”, subrayando que NGN debe rendir cuentas por su “flagrante desprecio de la ley”.

Un acuerdo histórico que evita el juicio

El acuerdo, logrado justo antes del inicio del juicio, permite a ambas partes evitar semanas de litigio. El príncipe Enrique había señalado al desaparecido News of the World y a The Sun como responsables de la invasión de su privacidad durante más de una década.

NGN también se disculpó por el impacto que estas acciones tuvieron en Enrique y su madre, la princesa Diana, especialmente durante la juventud del príncipe.

El impacto del acoso mediático

El príncipe Enrique, que vive en California desde 2020 junto a su familia, ha señalado en repetidas ocasiones que uno de los motivos de su mudanza fue escapar del constante acoso mediático.

Además, Enrique considera que los medios sensacionalistas han contribuido al maltrato hacia su esposa, Meghan Markle, y los culpa indirectamente por la muerte de su madre, Diana, en un accidente automovilístico en 1997 mientras era perseguida por paparazzis.

Un problema recurrente en la prensa británica

La prensa británica ha estado bajo escrutinio desde finales de los 2000, cuando se revelaron numerosos escándalos de escuchas telefónicas ilegales. Aunque NGN ya se había disculpado por las prácticas del News of the World, negaron inicialmente acciones similares en The Sun.

Desde entonces, más de 1,300 demandantes han llegado a acuerdos extrajudiciales con NGN, incluyendo figuras como el príncipe Guillermo y el actor Hugh Grant. Según estimaciones de la prensa británica, el grupo ha desembolsado cerca de 1,000 millones de libras para evitar juicios.

Antecedentes judiciales del príncipe Enrique

Enrique ya había logrado una importante victoria en 2023 contra Mirror Group Newspapers (MGN), editor del Daily Mirror, por artículos basados en hackeos telefónicos. Al testificar, se convirtió en el primer miembro de la familia real en declarar en un juicio en más de un siglo.

Este nuevo acuerdo refuerza la postura del príncipe en su lucha contra el acoso mediático y las prácticas ilegales de la prensa sensacionalista. N

(Con información de AFP)

