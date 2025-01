Eric Javits, diseñador del sombrero de ala ancha que Melania Trump llevó en la investidura presidencial de Donald Trump, reveló el simbolismo detrás de esta pieza icónica que se volvió viral por su diseño y por el momento en que pareció interferir en un beso entre la pareja.

“Es un tiempo de cierta moderación, y creo que marca un punto de inflexión hacia valores más conservadores”, explicó Javits en una entrevista con ABC News. Según el diseñador, el sombrero transmitía un mensaje visual poderoso y reflejaba el protocolo y la elegancia que buscaba la primera dama. “Pensó en el protocolo y en lucir muy elegante y sencilla a su manera“, añadió Javits.

En su cuenta de Instagram, Javits expresó: “Es un gran honor y privilegio haber creado el sombrero que nuestra Primera Dama, Melania Trump, usó durante la ceremonia de investidura de nuestro 47º Presidente”. El diseñador elogió la capacidad de Melania Trump para transformar un accesorio sencillo en un momento inolvidable: “Ella tiene la gracia interior, la belleza y la presencia para convertir un sombrero simple y moderado en un verdadero ‘wow’. El sombrero fue hecho con amor”.

That hat was the best decision Melania Trump has ever made.

Cringiest air kiss ever.

🤣 pic.twitter.com/V5Bni1Dyg0

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) January 20, 2025